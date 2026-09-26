Башҡортостан
+12 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
26 Сентября , 02:00

Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө

Музыкант, Башҡортостандың халыҡ артисы Заһир Зәйнетдиновтың федераль каналда жюри составында булыуы тураһында яҙғайныҡ инде. Кисәге сығарылышта алып барыусы Николай Басков уға ла һүҙ бирҙе.

Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙөЗәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө
Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө

Рәсәй-1 телеканалында "Әйҙәгеҙ, бөтәбеҙ бергә!" телешоуының һигеҙенсе миҙгеле бара. Ундағы 100 эксперт араһында Башҡортостандан артис Заһир Зәйнетдинов та бар.

Өсөнсө сығарылыш кисә үтте. Балашиха ҡалаһынан Аста Хачатрян сығыш яһағандан һуң конкурсты алып барыусы Николай Басков Зәйнетдингә лә һүҙ бирҙе.

Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә музыкант ҡатнашыусыға баһа биреп, иң мөһиме ҡулындағы ҡурай тураһында һөйләп өлгөрҙө. Артист һәр бер сығышты милли музыка ҡоралында уйнап оҙата барҙы. Афарин, башҡорт ҡурайы - федераль каналда!

Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө
Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө
Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө
Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө
Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика