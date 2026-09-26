Зәйнетдингә һүҙ бирҙеләр, ул иң мөһимен әйтеп өлгөрҙө

Рәсәй-1 телеканалында "Әйҙәгеҙ, бөтәбеҙ бергә!" телешоуының һигеҙенсе миҙгеле бара. Ундағы 100 эксперт араһында Башҡортостандан артис Заһир Зәйнетдинов та бар.
Өсөнсө сығарылыш кисә үтте. Балашиха ҡалаһынан Аста Хачатрян сығыш яһағандан һуң конкурсты алып барыусы Николай Басков Зәйнетдингә лә һүҙ бирҙе.
Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә музыкант ҡатнашыусыға баһа биреп, иң мөһиме ҡулындағы ҡурай тураһында һөйләп өлгөрҙө. Артист һәр бер сығышты милли музыка ҡоралында уйнап оҙата барҙы. Афарин, башҡорт ҡурайы - федераль каналда!