Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
28 Сентября , 20:15

Радик Юлъяҡшин: “Ә минең улым бар!”

Уның ҡатыны Инзилә менән балалары булмауы билдәле. Ә был малай кем һуң? 

Радик Юлъяҡшин: “Ә минең улым бар!”Радик Юлъяҡшин: “Ә минең улым бар!”
Радик Юлъяҡшин: “Ә минең улым бар!”

Гастролдәр ваҡытында Радик Юлъяҡшин (Элвин Грей) көтөлмәгән хәбәр менән видеоролик яҙҙыра.

– Ә һеҙ минең улым барлығын беләһегеҙме? Ул Үзбәкстанда, – тип уртаҡлашты билдәле йырсы һәм смартфонда видео күрһәтте, унда бәләкәй малай рус телендә йыр башҡара. – Тиҙҙән Үзбәкстанға барасаҡмын.

Бәләкәй генә роликта Радик Юлъяҡшиндың магазинда кейем һайлауы, ҡала буйлап йөрөүе, машинала йөрөүе, сығыштар залын ҡарауы һәм ижади команда ағзалары менән төрлө темаларға юмор менән сығыш яһауы төшөрөлгән.

Әле ул Себерҙә гастролдәрҙә. Был видеояҙмаһы интернетта бәхәстәр тыуҙырҙы. Билдәле булыуынса, Радик бер нисә йыл элек өйләнде, уның ҡатыны Инзилә менән балалары юҡ. Шуға күрә был яҙманы йырсы йә хайп өсөн төшөргән, йә үҙенә оҡшаған малайға ярҙам итеү өсөн һалған тиҙәр.

Фото: "Бәйләнештә". 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика