Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
2 Октября , 19:15

Элвин Грей ауырып киткән

Йырсыға тағы ни булған?

Добавить в предпочтительные источники Google
Элвин Грей ауырып киткәнЭлвин Грей ауырып киткән
Элвин Грей ауырып киткән

Башҡортостандың халыҡ артисы Радик Юлъяҡшин (Элвин Грей) үҙенең командаһы менән Себер тарафтарында гастролдә йөрөй. Йырсы гастролдәр ваҡытында килеп сыҡҡан проблема тураһында социаль селтәрҙәге дуҫтарына хәбәр иткән.

"Тауышым ултырҙы. Һыуыҡ теймәне, ләкин тауыш арып бөттө, ундай хәлдәр була", - ти йырсы.

Ярай әле ярҙамға дуҫы Артур ашыҡҡан. Ул йырсыға ингалятор һәм тауышты үҙ хәленә ҡайтарыу өсөн кәрәкле дарыуҙар алып килгән. Күрәһең, дуҫының ярҙамы ваҡытында һәм файҙаға булған. Элвин Грейға Нефтеюганскиҙағы концерттарын кисектерергә тура килмәгән.

 

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика