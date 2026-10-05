Гөлсөм БИКБУЛАТОВА: "Бергә йырларға яҙманы..."

Күптәрҙең яратҡан йырсыһы Гөлсәм Бикбулатова, яугир туғаны Альберт Бикбулатовтың яҡты иҫтәлегенә арнап, "Мин ҡайтырмын" тигән йыр яҙҙырған. Гөлсөм уны Альберт менән бергә йырларға хыялланған булған... Артабан һүҙҙе Гөлсөмдөң үҙенә бирәйек. Үҙенең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә бына нимә тип яҙған ул:
"Апай, сәләм! Ялға ҡайтҡас, Өфөгә студияға килеп, бергәләп йыр яҙҙырырбыҙ..."
Ҡолағымда һинең тауышың яңғырай, ҡустым... Көн дә телефон аша һөйләшеп, һүҙҙәребеҙ бөтмәй ине бит, туғаным. Ошо йырҙы бергәләп яҙҙырырбыҙ тип хыялландың, әҙерләндең. "Ҡайтырмын, апай!" тинең... Ләкин аяуһыҙ яҙмыш беҙ уйлағанса булманы, бергә йырларға яҙманы...
Йөрәктәге яраларҙы һәм һағышты бер ниндәй һүҙҙәр менән аңлатып булмай! Һин ысын батырлыҡ өлгөһө, командир булдың.
Альберт мотоуҡсылар батальонында миномет батареяһы командиры булып хеҙмәт итте. "Батырлыҡ өсөн", генерал Шайморатов миҙалдары менән бүләкләнде.
Һин йәшәйһең! Беҙҙең өсөн, минең өсөн мәңге тере! Яҡты иҫтәлегең күңел түрендә һаҡланыр. Һағынабыҙ!!!
Йән өшөткөс һағышты баҫырҙай йыр өсөн Юныс Миңлемөхәмәтовҡа, Рәлим Замановҡа рәхмәт! Ҡустым Альберт Бикбулатовтың рухы шатланһын өсөн йырлармын!
Фото: видеояҙманан скриншот.