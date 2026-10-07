Башҡортостан
-1 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
6 Октября , 19:15

“Улың Өфөлә, һине дүрт йыл ярым күргәне юҡ”

Радик Юлъяҡшиндың улына бәйле тарих дауам итә...

Добавить в предпочтительные источники Google
“Улың Өфөлә, һине дүрт йыл ярым күргәне юҡ”“Улың Өфөлә, һине дүрт йыл ярым күргәне юҡ”
“Улың Өфөлә, һине дүрт йыл ярым күргәне юҡ”

Күптән түгел Башҡортостанлың атҡаҙанған артисы Радик Юлъяҡшин (Элвин Грей) тураһында яҙғайныҡ. Ул әллә ысынлап, әллә шаяртып Үзбәкстанда улы барлығы тураһында хәбәр итте. Ошонан һуң уға күп һанлы комментарийҙар килгән. Радик көлә-көлә уларҙы уҡып күрһәтте. Береһе бөтөнләй көтөлмәгән булған.

– Миңә берәү яҙа: “Һинең улың миндә, Өфөлә, һине дүрт йыл ярым күргәне юҡ, тиҙ генә Тыуған яғыңа ҡайт”, – тип көлдө артист.

Ҡыҫҡаһы, шаяртыуҙан башланған яҙмалар нимәгә алып барып еткерер. Күҙәтәбеҙ!

Фото: скриншот. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика