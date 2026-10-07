“Улың Өфөлә, һине дүрт йыл ярым күргәне юҡ”

Күптән түгел Башҡортостанлың атҡаҙанған артисы Радик Юлъяҡшин (Элвин Грей) тураһында яҙғайныҡ. Ул әллә ысынлап, әллә шаяртып Үзбәкстанда улы барлығы тураһында хәбәр итте. Ошонан һуң уға күп һанлы комментарийҙар килгән. Радик көлә-көлә уларҙы уҡып күрһәтте. Береһе бөтөнләй көтөлмәгән булған.
– Миңә берәү яҙа: “Һинең улың миндә, Өфөлә, һине дүрт йыл ярым күргәне юҡ, тиҙ генә Тыуған яғыңа ҡайт”, – тип көлдө артист.
Ҡыҫҡаһы, шаяртыуҙан башланған яҙмалар нимәгә алып барып еткерер. Күҙәтәбеҙ!
Фото: скриншот.