Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
8 Октября , 19:15

Лилиә Ишемйәрова һәм Ильяс Батыргәрәев: "Яратып йәшәйек"

Тележурналист, блогер Ильяс яңыраҡ "тиҙҙән һеҙгә сюрприз яһайым" тип әйтә биреп ҡуйғайны. Әле бына серен сискән. Ул Лилиә менән бергә төшкән фотоһы аҫтында бик йылы яҙма ҡалдырған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Лилиә Ишемйәрова һәм Ильяс Батыргәрәев: "Яратып йәшәйек"Лилиә Ишемйәрова һәм Ильяс Батыргәрәев: "Яратып йәшәйек"
Лилиә Ишемйәрова һәм Ильяс Батыргәрәев: "Яратып йәшәйек"

Башҡортостандың халыҡ артисы Лилиә Ишемйәрова менән тележурналист, блогер, ҡала советы депутаты, йәш йырсы Ильяс Батыргәрәев бергәләп йыр яҙҙырған. Ул "Яратып йәшәйек" тип атала. Ильяс бығаса йәштәр араһында Клэнтон ҡушаматлы рэпер булараҡ та билдәле ине.

1 октябрҙә йырҙың премьераһы булған. Ә 26 ноябрҙә Башҡорт дәүләт филармонияһында Лилиә Ишемйәрованың юбилей концерты үтәсәк һәм был йыр унда ла яңғыраясаҡ.

Ильяс иһә социаль селтәрҙә "Был минең өсөн ҙур хөрмәт-ихтирам билдәһе һәм күрһәтелгән бындай ышаныс өсөн рәхмәтем сикһеҙ" тигән яҙма ҡалдырған.

 

Фото: Л. Ишемйәрованың социаль селтәрҙәге сәхифәһенән.

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика