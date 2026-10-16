Башҡортостан
+18 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
16 Октября , 13:45

“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!

Унда тауыш биреүгә индерелеүе - башҡорт музыкаһы һәм мәҙәниәте тураһында донъя музыка индустрияһының иң юғары кимәлендә белдереү мөмкинлеге ул, ти артистар. 

Добавить в предпочтительные источники Google
“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!
“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!

Өфө төркөмөнөң “Ural Batyr” альбомы һәм “Aihylyu” синглы  премияла тауыш биреүҙең беренсе этабында ҡатнаша.

Еңгән осраҡта, башҡорт музыканттары бер юлы ике номинация — “Глобаль музыканың иң яҡшы альбомы” һәм “Инструменттар һәм вокал өсөн иң яҡшы аранжировка” эйәһе буласаҡ.

— Башҡортостандың мәҙәни мираҫынан илһам алып ижад ителгән “Ural Batyr” альбомы һәм “Aihylyu” йыры донъялағы иң абруйлы музыкаль премияларҙың береһе — “Грэмми”ға тауыш биреүгә индерелеүе беҙҙең өсөн айырыуса ҡиммәтле. Был — башҡорт музыкаһы һәм мәҙәниәте тураһында донъя музыка индустрияһының иң юғары кимәлендә белдереү мөмкинлеге”, — тип һөйләне артистар.

“Ural Batyr” — "Әй Йола" төркөмөнөң дебют альбомы. Ул боронғо башҡорт эпосы “Урал батыр” нигеҙендә ижад ителгән. Ун ике композицияла эпос геройҙарының тарихы һөйләнелә, һәр йыр традицион башҡорт музыка ҡоралдары, заманса электрон яңғыраш һәм башҡорт телендәге вокал менән башҡарыла.

“Aihylyu” синглы Ай менән Самрау ҡош батшаһының ҡыҙына, “Урал батыр” эпосы геройҙарының береһенә арналған. Уның тарихы яҡтылыҡ менән ҡараңғылыҡтың көрәшен, үҙеңә тоғро ҡалыуҙы һәм үҙ юлыңды һайлау темаларын аса.

Сығанаҡ, фото “Әй Йола” төркөмөнөң социаль селтәренән.

“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!
“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!
“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!
“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!
“Әй Йола” - “Грэмми” премияһының беренсе раундында!
Автор:Гөлсинә Йомағужина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика