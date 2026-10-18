Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
17 Октября , 20:00

Алсу кейәүгә сығырға әҙерме?

Рәсәйҙең атҡаҙанған артисткаһы, танылған йырсы Алсу, тормошонда хыянат булыуға ҡарамаҫтан, мөхәббәткә ышаныуын һәм яңынан кейәүгә сығырға теләүен белдергән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Алсу кейәүгә сығырға әҙерме?Алсу кейәүгә сығырға әҙерме?
Алсу кейәүгә сығырға әҙерме?

Рәсәйҙең атҡаҙанған артисткаһы, танылған йырсы Алсу, тормошонда хыянат булыуға ҡарамаҫтан, мөхәббәткә ышаныуын һәм яңынан кейәүгә сығырға теләүен белдергән.

Был хаҡта йырсы блогер, музыкант Эмин Агаларовҡа биргән интервьюһында әйткән.
“Мин ундай һорауға әҙер түгел инем. Был хаҡта бөтә кешегә һөйләргә әҙер булғас, һис шикһеҙ, әйтермен. Мин үҙ тормошомда тағы ла бер никах булыр тип уйлайым, әлбиттә! Миндә бөтөнләй үҙгәрешһеҙ ҡалған һәм ҡаласаҡ нәмә: ауырлыҡтарға ҡарамаҫтан, тормошто яратҡан кеше булып ҡалдым. Мөхәббәткә ышанам, мөхәббәттән һуң да мөхәббәт булыуына ышанам, ул ғөмүмән бар, күп кенә хыянаттарға ҡарамаҫтан, яҡшы кешеләргә ышанам. Төрлө хәлдәр булды. Тағы ла бер тапҡыр кейәүгә сығырға теләр инем. Мин былай тип әйтәм: ғүмерем буйы бергә йәшәргә әҙер булған кеше булһа, мин быны аңлармын, әгәр беҙҙе уртаҡ бала, мөхәббәт емеше берләштерһә, тағын да шәп булыр ине”, - тигән Алһыу.

Йырсының өс балаһы бар: Сафина һәм Микелла исемле ҡыҙҙары һәм улы Рафаэль.
Сығанаҡ: "Кызыл таң"

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика