Башҡортостан
-1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Әҙәбиәт һәм мәҙәниәт
19 Октября , 19:59

Рөстәм Ғиззәтуллин: "Ул мине илһамландыра"

Күптәрҙең кумиры үҙенең йәше, ҡыҙы, яңы проекттары тураһында һөйләне. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Рөстәм Ғиззәтуллин: "Ул мине илһамландыра"Рөстәм Ғиззәтуллин: "Ул мине илһамландыра"
Рөстәм Ғиззәтуллин: "Ул мине илһамландыра"

Яратҡан йырсыбыҙ, күптәрҙең кумиры Рөстәм Ғиззәтуллин социаль селтәрҙә ҙур булмаған интервьюһын һалды. Унда ул үҙенең йәше, яңы тыуған ҡыҙы һәм буласаҡ концерттары тураһында һөйләй.

Үҙенә нисә йәш тигән һорауға, ул “бер ниндәй ҙә сер юҡ, миңә 52 йәш”, тине.

– Ләкин мин һәр ваҡыт әйтәм: паспортта, моғайын, минең йәшемде бутағандарҙыр. Башымда, үҙемде тойоуом буйынса, миңә һәр саҡ 33 йәш тирәһе, – ти ул.

Әйткәндәй, күптәр уның был фекере менән килешә, йәш, энергияһы ташып торған артисҡа, ысынлап та, 52 йәш биреп булмай.

Шулай уҡ унан яңы тыуған ҡыҙы тураһында ла һорағандар.

– Ҡыҙымдың тыуыуын оҙаҡ хәл иттек, йәки яңылыш килеп сыҡты тигән нәмә юҡ. Был тулыһынса уйланылған аҙым булды. Уның тыуыуына бик шатмын. Ул мине ныҡ итеп илһамландыра. Илһам булған саҡта өр-яңы, көтөлмәгән идеялар килә. Әле лә яңы программа әҙерләйем. Ул “ут буласаҡ”. Ноябрь башында уны Өфөлә, аҙаҡ Силәбелә күрһәтәбеҙ, – тине ул.

Яратҡан йырсыбыҙға ижади уңыштар, яңы идеялар теләп ҡалабыҙ.

Фото: социаль селтәрҙәр. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика