Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
9 май - Еңеү көнө
23 Сентября , 04:00

Федераль ҡаҙна идаралығы белгестәре лә ярҙам итә

Маскировка селтәрҙәрен дә ойошма белгестәре үҙҙәре үргән. 

Федераль ҡаҙна идаралығы белгестәре лә ярҙам итәФедераль ҡаҙна идаралығы белгестәре лә ярҙам итә
Федераль ҡаҙна идаралығы белгестәре лә ярҙам итә

Махсус хәрби операция биләмәһендә Ватан мәнфәғәттәрен яҡлаған яугирҙәребеҙгә гуманитар ярҙам йыйып ебәреү эшендә ҡатнашыуҙы вайымһыҙ булмаған һәр кем үҙ бурысы итеп һанай. Башҡортостан был изге эште бер ҙә туҡтатмай, ауыл-ҡалалар халҡы берәмләп тә, төркөмләп тә, ойошма, берләшмәләр аша ла мөмкин тиклем дәррәү ҡатнашырға тырыша.

Федераль ҡаҙнаның республика буйынса идаралығы хеҙмәткәрҙәре лә изге эштән ситтә ҡалмай. Ошо арала улар республиканың Халыҡ фронтына сираттағы ярҙамды йыйып тапшырған. Бында һаҡселтәрҙәр ҙә, шәхси гигиена әйберҙәре лә, хужалыҡ кәрәк-яраҡтары ла бар. Маскировка селтәрҙәрен, изге теләктәрен ҡушып, ойошма белгестәре үҙ ҡулдары менән үргән. “Беҙ ҙә ситтә ҡалмайбыҙ, яугирҙәребеҙгә булышлыҡты дауам итәбеҙ. Еңеү беҙҙең яҡта булыр!” – тип яҙа ойошма вәкилдәре ведомствоның сайтында.

Фото: ufa.roskazna.gov.ru

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика