Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
18 Июля , 19:20

Алманан телде йоторлоҡ мармелад эшләгеҙ

Ризыҡ табынға ҡуйырлыҡ матур ҙа, тәмле лә килеп сыға.

Алманан телде йоторлоҡ мармелад эшләгеҙАлманан телде йоторлоҡ мармелад эшләгеҙ
Алманан телде йоторлоҡ мармелад эшләгеҙ

Бының өсөн 5 эре алма, 100 грамм шәкәр, 2 аш ҡалағы крахмал, 100 миллилитр һыу, 20 грамм желатин кәрәк.

Желатин өҫтөнә һыу һалып, ҡабартырға ҡуябыҙ. Крахмалды ла һалып иретәбеҙ. Алманы ҡабығынан, төштәренән таҙартып, эре ҡырғыстан ыуабыҙ. Кәстрүлгә һалып, шәкәр өҫтәйбеҙ ҙә  30-40 минут бешерәбеҙ.

Артабан һыуҙа иретелгән крахмалды ҡушабыҙ ҙа ҡайнатып сығарабыҙ. Ҡайнар алманы блендерҙа иҙәбеҙ йәки иләк аша сығарабыҙ.

Желатинды яҡшылап иреп бөтһөн өсөн йылытабыҙ ҙа алмаға ҡушып, ныҡлап болғатабыҙ. Берәй һауытҡа полиэтилен пленка йәйеп, шуға алма массаһын ағыҙабыҙ. Тигеҙләп һалабыҙ ҙа һыуытҡысҡа оҙатабыҙ.

Хәҙер һатыуҙа төрлө фигуралы кескәй генә һауыттар һатыла. Шуны алырға ла мөмкин. Мармелад матур ҙа, тәмле лә килеп сыға.

 

Сығанаҡ: Интернет.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика