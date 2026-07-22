Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
21 Июля , 19:15

Крыжовниктан тәмле компот

Тиҙ генә әҙерләнә, рецебы - яҙмала. 

Крыжовниктан тәмле компотКрыжовниктан тәмле компот
Крыжовниктан тәмле компот

Был эсемлекте әҙерләү өсөн өс литрлыҡ банка иҫәбенә 350 грамм крыжовник, бер стакан шәкәр ҡомо, өс-дүрт бөтнөк япрағы, ике киҫәк лимон йәки лайм кәрәк буласаҡ.

Барыһын да парланған банкаға һалғас, өҫтөнә ҡайнап сыҡҡан һыу ҡоябыҙ. Әгәр тиҙ арала эсергә уйлаһағыҙ, ябай ҡапҡас ябырға ла була. Ә инде компотты ҡышҡылыҡҡа һаҡларға йыйынһағыҙ, банкаларҙы тимер ҡапҡас менән ныҡлап ябырға ла, ике тәүлек ҡалын юрған менән томалап торорға кәрәк.

Ҡыш көнө йәй тәмдәре сығарған тәмле компот күңелегеҙҙе күтәрер, тәнегеҙҙе, йәнегеҙҙе имләр.

Сығанаҡ: "Үҫәргәндәр ере-Ейәнсура".

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика