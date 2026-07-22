Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
22 Июля , 08:00

Помидорҙы фитофтороз юҡ итмәһен өсөн

Бешкән уңышты нисек юғалтыуһыҙ йыйып алырға?  

Помидорҙы фитофтороз юҡ итмәһен өсөнПомидорҙы фитофтороз юҡ итмәһен өсөн
Помидорҙы фитофтороз юҡ итмәһен өсөн

Баҡса үҫтереүҙә һәр кемдең үҙенең һыналған ысулдары бар. Ишембайҙан Фәүзиә Насирова был йәһәттән үҙенең кәңәштәрен еткерә.

-Ошо көндәрҙә помидорҙарымдың өҫкө япраҡтарын ғына ҡалдырып, ситтәгеләрен өҙөп сыҡтым. Ошолай иткәндә ҡояшҡа күренгән помидорҙар тиҙерәк ҡыҙарасаҡ, үҫәсәк. Һабаҡтарында уларҙы оҙаҡ тотмайым. Халыҡ телендә әйткәнсә “ҡара ысыҡ” (фитофтороз) үтһә, улар бик тиҙ боҙола башлай. 1-2 аҙнанан  йыйып ҡаптарға тултырып ҡуям. Ваҡтарын йыймайым.  Йыл һайын ошолай эшләйем һәм октябрҙәргә тиклем помидорҙарҙы ашайбыҙ, - тине баҡса оҫтаһы.

Фото: Фәүзиә Насырованыҡы.  

 

Помидорҙы фитофтороз юҡ итмәһен өсөн
Помидорҙы фитофтороз юҡ итмәһен өсөн
Помидорҙы фитофтороз юҡ итмәһен өсөн
Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика