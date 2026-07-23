Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
22 Июля , 19:10

Ҡыҙыл ҡарағатығыҙҙы әрәм итмәгеҙ

Унан барыһы ла тәмле килеп сыға. Ябай ғына рецептар тәҡдим итәбеҙ. 

Ҡыҙыл ҡарағатығыҙҙы әрәм итмәгеҙҠыҙыл ҡарағатығыҙҙы әрәм итмәгеҙ
Ҡыҙыл ҡарағатығыҙҙы әрәм итмәгеҙ

Ҡыҙыл ҡарағатҡа күптәрҙең иҫе китеп бармай. Ә бит уны аҡ ҡарағатҡа ҡушып, йәиһә үҙенән генә лә япҡан компот иҫ киткес тәмле була.

Ҡыҙыл ҡарағаттан әҙерләнгән желе айырыуса шәп. Уны яһау өсөн һәр хужабикәнең үҙ рецебы барҙыр моғайын. Шулай ҙа бер-ике ысул тәҡдим итәбеҙ.

11 стакан ҡарағатты биш стакан һыуға һалып, 5-10 минут самаһы бешереп алабыҙ. Һөҙгөс аша үткәргәс, башта һигеҙ стакан шәкәр ҡомо һалып, 5-10 минут ҡайнатабыҙ. Һүндереп ҡуйғас, ете стакан шәкәр ҡомо өҫтәп, иреп бөткәнсе болғатабыҙ ҙа банкаларға ҡайнар килеш тултырабыҙ.

Тағы бер ысул:

Ҡарағатты йыуып киптерәбеҙ, һыуы ҡалмаһын. Эмаль йәки тутыҡмай торған һауытҡа һалып, ағас ҡалаҡ менән иҙәбеҙ. Унан утҡа ҡуйып алабыҙ. Ҡайнатып сығармайбыҙ, әҙерәк йомшарғас та һүндерәбеҙ.

Һыуынғас, ваҡ тишекле иләктән үткәрәбеҙ һәм бер килограмм пюреға 1,5-1,8 килограмм шәкәрҙең яртыһын һалып, төҫө китмәҫлек итеп бер-ике минут ҡына ҡайнатып алабыҙ. Һүндергәс, ҡалған шәкәрҙе һалып, яҡшылап болғатабыҙ.

Автор фотоһы.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика