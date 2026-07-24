Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
23 Июля , 19:25

Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр

Журналист Фәнзилә Хисамова ла күп ҡатын-ҡыҙҙар кеүек баҡса ниғмәттәрен ҡышҡылыҡҡа әҙерләй. Әммә ул, кешенекенә оҡшамаһын тип, үҙенсә ниҙер өҫтәп тә ебәрә. Бына витаминлы "бомба" яһаған әле ул.

Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләрВитаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр

Уңған хужабикә ҡара ҡарағат йыйып алғас, уға әфлисун өҫтәп, витаминлы аҙыҡ яһаған.

"Рецебы былай: бер килограмм ҡара ҡарағатты йыуып, орлоҡтары алынған ике әфлисун ҡушып, бөтәһен ит турағыстан тарттырҙым. Уға 1,5 килограмм шәкәр ҡомо ҡушып, яҡшылап болғаттым.

Шәкәре иреһен өсөн ике сәғәт тәҙрә төбөндә тоттом, унан контейнерҙарға тултырып, туңдырғысҡа ҡуйҙым.

Әфлисун ҡалын ҡабыҡлы булһа, аҡһыл урындарын киҫеп ташларға, сөнки ул әсе тәм бирә икән. Өҫтәп бер лимон ҡушырға ла була.

Бер лайфхак минән - ит турағыстан ҡарағат-әфлисун һуттары сәсрәмәһен өсөн башына полиэтилен ҡапсыҡ кейҙерегеҙ", - тип яҙған хужабикә.


Фото: Ф. Хисамова.

Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Витаминлы "бомба" яһарға өйрәтәләр
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика