Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
29 Июля , 09:00

Алма менән сливанан ныҡ тәмле ҡайнатма

Көтмәгәндә, бик үҙенсәлекле килеп сыға

Алма менән сливанан ныҡ тәмле ҡайнатмаАлма менән сливанан ныҡ тәмле ҡайнатма
Алма менән сливанан ныҡ тәмле ҡайнатма

Ауылдаш апайҙа тәмле генә ҡайнатма ашап ҡараным һәм рецепты менән уртаҡлашыуын һораным.

“Мин ябай, стандарт схема буйынса эшләйем: алмаларҙы ҙур итмәй генә ҡырҡам, сливаларым ҙур түгел, шуға күрә уларҙың һөйәген алып, икегә бүлеп ҡуям.

Табаҡҡа һалып, шәкәр өҫтәйем һәм бер төн тотам. Татлыны бик яратмайым, шуға күрә 1 килограмм емешкә 0,8 килограмм шәкәр алам.

Иртәнсәк күп итеп һут бүленеп сыға. Биш минут ҡайнатам һәм уттан алам. Яҡшы итеп һыуынғас, тағы ла биш минут ҡайнатам. Быны иртән һәм кис эшләү уңайлы

Дөйөм алғанда дүрт-биш тапҡыр бешерәм. Аҙаҡ әҙерләнгән банкаларға эҫе килеш һалам.

Алма менән сливаның нисбәте 50:50 тирәһе. Әммә, әлбиттә, үҙегеҙ теләгәнсә арттыра йәки кәметә алаһығыҙ. Алма һәм сливаның үҙенсәлектәренән ҡайнатманың төҫө һәм тығыҙлығы бәйле.

Әммә һәр хәлдә был тәмле һәм хуш еҫле. Иҫән-һау ашарға булһын!” – тине ул.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика