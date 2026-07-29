Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
29 Июля , 06:00

Был соусты күптәр яратып ашай

“Мехикано” соусын шашлыҡ, төрлө бутербродтар һәм башҡа ризыҡтарға ҡушып ашарға мөмкин. Ишембай районынан оҫта хужабикә Фәүзиә Насырова йыл һайын уны әҙерләй һәм ғаиләләрендә бик яратып ашайҙар. Фәүзиә апайҙы тыңлайыҡ...

Был соусты күптәр яратып ашайБыл соусты күптәр яратып ашай
Был соусты күптәр яратып ашай

“Мехикано” соусын шашлыҡ, төрлө бутербродтар һәм башҡа ризыҡтарға ҡушып ашарға мөмкин. Ишембай районынан оҫта хужабикә Фәүзиә Насырова йыл һайын уны әҙерләй һәм ғаиләләрендә бик яратып ашайҙар. Фәүзиә апайҙы тыңлайыҡ. 

- Был соусты әҙерләү өсөн 2 килограмм слива, 1 килограмм татлы борос, 6-8 әсе борос, 5 баш һарымһаҡ, 150 мл  9 процентлы уксус, 400 грамм шәкәр, 150 грамм көнбағыш майы,  3 аш ҡалағы тоҙ, 500 грамм томат пастаһы кәрәк.Тостары алынған сливаны һәм татлы боросто ит турағыс аша үткәрәбеҙ һәм плитаға ҡуйып, ҡатнашманы ҡайнатып сығарабыҙ һәм ярты сәғәт дауамында бешерәбеҙ. Шуға ит турағыс аша үткәрелгән 5 баш һарымһаҡты, әсе боросто, тоҙҙо, шәкәрҙе, көнбағыш майын һәм томат пастаһын өҫтәйбеҙ һәм тағы ла 20 минут ҡайнатабыҙ. Иң һуңынан уксусты өҫтәйбеҙ һәм ҡайнап сыҡҡас,  стерилләнгән банкаларға тултырабыҙ һәм һыуытырға ҡуябыҙ. Бик тәмле килеп сыға. Был соус күптәргә оҡшай, - тине ул.

Фото: Фәүзиә Насированыҡы.

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика