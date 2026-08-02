Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
1 Августа , 20:00

Ә һеҙ банкаларҙы нисек стерилләштерәһегеҙ?

Еп-еңел ысулдар тәҡдим итәбеҙ. Ҡайнатырға кәрәкмәй!

Ә һеҙ банкаларҙы нисек стерилләштерәһегеҙ?Ә һеҙ банкаларҙы нисек стерилләштерәһегеҙ?
Ә һеҙ банкаларҙы нисек стерилләштерәһегеҙ?

Ҡышҡылыҡҡа емеш-еләк, йәшелсә консервациялай башланығыҙмы әле? Баҡсасылар өсөн иң мәшәҡәтле лә, күңелле лә осор башлана. Ҡышҡылыҡҡа ризыҡ әҙерләр алдынан банкаларҙы стерилләштереү мөһим. Быны еңел һәм тиҙ эшләүҙең бер нисә ысулын тәҡдим итәбеҙ.

Ҡайһы бер хужабикәләр банкаларҙы стерилләштереү өсөн аш һеркәһен һалып сайҡата. Ысул ябай. Ярты стакан аш һеркәһен банкаға һалып ҡапҡас менән ҡапларға лә, һәйбәт кенә итеп һелкетергә кәрәк. Һеркә банканың бөтә еренә лә тейергә тейеш. Бер алған һеркә егерме банкаға етә. Аҙаҡ уларҙы ғәҙәти ысул менән – әйләндереп киптереп алырға кәрәк.

Тағы ла бер еңел ысул – банкаларҙы духовкала стерилләштереү. Һалҡын духовканың рәшәткәһенә һыйғанса банкалар теҙеп ҡуяһың да, ҡабыҙып, 100 градуста 20-25 минут тотаһың. Һүндергәс, әҙерәк һыуынғанын көтөгөҙ ҙә, банкаларҙы алығыҙ.

Ҡайһы бер хужабикәләр эҫе көндә духовка тоҡандырғансә, банкаларҙы микроволновкала тотоп стерилләштереп ала икән.

"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика