Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы

Билдәле ҡул оҫтаһы, артист һәм журналист Миләүшә Ҡыҙрасова Өфөлә лә, Хәйбуллала ла йәшәй. Әбеш ауылында ошо фотоларҙағы мейесле матур ғына өйө бар уның. Мейестең исеме лә бар - Гөлмәрфуға. Әле Миләүшә ханым мейес янында ташҡабаҡтарҙан ҡышҡылыҡҡа ризыҡ әҙерләгән. 12 банка. Рецебын да яҙып ҡалдырған.
"Рецебы: "Ҡартайғандарын" ҡулланмайым. Ташҡабаҡ булһын ти, ярай (ҡолағымды яра шул һүҙ) - 8 дана,
10 кишер, 4-5 һуғанды турап ит үткәргестән үткәрәм. Һуған һәм кишерҙе - айырым һауытҡа, кабачкиларҙы - икенсе һауытҡа. Бер стакан майҙы ҡаҙанда эҫетеп, уға туралған һуған һәм кишерҙе һалабыҙ, әйләнгән һайын болғатып торабыҙ. 5 минуттан һуң томат пастаһы (1 стакан) өҫтәйбеҙ, тағы 5-7 минут ҡайнағас, кабачкиҙарҙы өҫтәйбеҙ. 40 минут тирәһе болғата-болғата талғын ғына ҡайнатабыҙ.
Был ваҡыт эсендә банкаларҙы әҙерләйбеҙ: сода менән йыуып, стерилләргә ултыртабыҙ. Мин быу өҫтөндә эшләйем, ете минут тотам.
40 минут ҡайнаған икраға 8 аш ҡалағы шәкәр һәм 2 аш ҡалағы өймәләм тоҙ өҫтәйбеҙ. Бер баш һарымһаҡты иҙеп, ярты балғалаҡ ҡара борос менән бергә икраға ҡушам. Тағы бер-ике минут ҡайнағас, 4 ҡалаҡ 9 процентлы уксус һалабыҙ.
Тағы 5 минуттан стерилләнгән банкаларға тултырып, уларҙы баштүбән әйләндереп, йылы таҫтамал менән урап һыуытабыҙ. Ғәләмә-ә-әт тәмле! Ҡышын бигерәк тә!" - тигән ул.
Яҙып алайыҡ был рецепты, һаҡлап ҡуяйыҡ.
Фото: М. Ҡыҙрасованың сәхифәһенән.