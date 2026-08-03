Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
2 Августа , 19:25

Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы

Хәйбулла районының Әбеш ауылындағы был данлыҡлы мейесте күптәр белә. Исеме - Гөлмәрфуға. Әле ташҡабаҡтан ҡышҡылыҡҡа ризыҡ әҙерләгән ул. 

Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебыГөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы
Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы

Билдәле ҡул оҫтаһы, артист һәм журналист Миләүшә Ҡыҙрасова Өфөлә лә, Хәйбуллала ла йәшәй. Әбеш ауылында ошо фотоларҙағы мейесле матур ғына өйө бар уның. Мейестең исеме лә бар - Гөлмәрфуға. Әле Миләүшә ханым мейес янында ташҡабаҡтарҙан ҡышҡылыҡҡа ризыҡ әҙерләгән. 12 банка. Рецебын да яҙып ҡалдырған.

"Рецебы: "Ҡартайғандарын" ҡулланмайым. Ташҡабаҡ булһын ти, ярай (ҡолағымды яра шул һүҙ) - 8 дана,
10 кишер, 4-5 һуғанды турап ит үткәргестән үткәрәм. Һуған һәм кишерҙе - айырым һауытҡа, кабачкиларҙы - икенсе һауытҡа. Бер стакан майҙы ҡаҙанда эҫетеп, уға туралған һуған һәм кишерҙе һалабыҙ, әйләнгән һайын болғатып торабыҙ. 5 минуттан һуң томат пастаһы (1 стакан) өҫтәйбеҙ, тағы 5-7 минут ҡайнағас, кабачкиҙарҙы өҫтәйбеҙ. 40 минут тирәһе болғата-болғата талғын ғына ҡайнатабыҙ.

Был ваҡыт эсендә банкаларҙы әҙерләйбеҙ: сода менән йыуып, стерилләргә ултыртабыҙ. Мин быу өҫтөндә эшләйем, ете минут тотам.

40 минут ҡайнаған икраға 8 аш ҡалағы шәкәр һәм 2 аш ҡалағы өймәләм тоҙ өҫтәйбеҙ. Бер баш һарымһаҡты иҙеп, ярты балғалаҡ ҡара борос менән бергә икраға ҡушам. Тағы бер-ике минут ҡайнағас, 4 ҡалаҡ 9 процентлы уксус һалабыҙ.

Тағы 5 минуттан стерилләнгән банкаларға тултырып, уларҙы баштүбән әйләндереп, йылы таҫтамал менән урап һыуытабыҙ. Ғәләмә-ә-әт тәмле! Ҡышын бигерәк тә!" - тигән ул.

Яҙып алайыҡ был рецепты, һаҡлап ҡуяйыҡ.

 

Фото: М. Ҡыҙрасованың сәхифәһенән.

Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы
Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы
Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы
Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы
Гөлмәрфуғанан "Ҡартайғандарын ҡулланмайым" рецебы
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика