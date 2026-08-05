Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
5 Августа , 13:30

Төн эсендә ҡыяр тоҙлана

Бер мәшәҡәте лә юҡ икән

Төн эсендә ҡыяр тоҙланаТөн эсендә ҡыяр тоҙлана
Төн эсендә ҡыяр тоҙлана

Ҡайһы берҙә тоҙло ҡыяр ашағы килеп китә. Баҡтиһәң, уны еңел генә тоҙлау рецебы  бар икән.  БЮТ-та “Бәхет иле” тапшырыуын алып барыусы Миңзиә Каспранова һеҙгә уны әҙерләүҙең шундай ысулын тәҡдим итә:

- Кисен тоҙлаһам, икенсе көнгә еңелсә тоҙло ҡыяр ашарға әҙер була. Бер килограмм вағыраҡ ҡыяр, 1 аш ҡалағы тоҙ, ярты аш ҡалағы шәкәр, 2 тырнаҡ һарымһаҡ, 1-3 зонтик укроп, 3-4 бөртөк борсаҡлы борос кәрәк була.

Ҡыярҙар ваҡ булған һайын тиҙерәк әҙерләнәсәк. Уларҙы йыуып, ике яҡтан остарын киҫергә. Укропты ла ваҡ киҫәктәргә бүлгеләргә була, зонтик рәүешендә тулыһынса ла һалырға ла мөмкин. Һарымһаҡты таҙартып пластинкаларға бүләбеҙ.

Ныҡлы полиэтилен пакетҡа ҡыярҙарҙы теҙеп, тоҙ һәм шәкәр һибәбеҙ. Һуңынан һарымһаҡ, укропты һәм боросто һалабыҙ. Пакеттың осон ныҡ итеп бәйләгәс, тоҙ менән шәкәр тигеҙ итеп таралһын өсөн уны һелкетәбеҙ. Пакетты кәмендә 5-6 сәғәткә һыуытҡысҡа алып ҡуябыҙ. Иртәнсәк тоҙло ҡыярҙы ашаһағыҙ ҙа була. Бер көндән улар тағы ла тәмләнәсәк.

Фото: Миңзиә Каспранованыҡы.

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика