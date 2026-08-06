Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
6 Августа , 04:00

Ни өсөн ҡара ҡарағатты услап ашарға кәрәк?

С витамины организмға инфекцияларға ҡаршы торорға ярҙам итеүҙән тыш, тире йәшлеге һәм быуындарҙың ныҡлығы бәйле булған коллаген синтезында ла ҡатнаша.

Ни өсөн ҡара ҡарағатты услап ашарға кәрәк?Ни өсөн ҡара ҡарағатты услап ашарға кәрәк?
Ни өсөн ҡара ҡарағатты услап ашарға кәрәк?

Иммунитетты нығытыу. Ҡара ҡарағат С витамины миҡдары буйынса лидерҙарҙың береһе (ҡайһы бер сорттарҙа 100 г-ға 300 мг тиклем).
С витамины организмға инфекцияларға ҡаршы торорға ярҙам итеүҙән тыш, тире йәшлеге һәм быуындарҙың ныҡлығы бәйле булған коллаген синтезында ла ҡатнаша.

Йөрәк-ҡан тамырҙары системаһы өсөн. Ҡарағатта калий бар, ул натрий менән бергә күҙәнәктәрҙең нормаль эшләүен тәьмин итә,
Ә С витамины һәм рутин (Р витамины) капиллярҙарҙы нығыта, уларҙың һығылмалылығын арттыра, «насар» холестерин кимәлен һәм ҡан баҫымын контролдә тоторға ярҙам итә. Шуға күрә ҡарағат йөрәк ауырыуҙарының ҡайһы бер төрҙәре хәүефен кәметә.

Сығанаҡ: "Башдонъя" төркөмөнән

Беҙҙең рәсми МАХ каналына яҙылығыҙ: max.ru/gazetabash...

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика