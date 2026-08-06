Ни өсөн ҡара ҡарағатты услап ашарға кәрәк?

Иммунитетты нығытыу. Ҡара ҡарағат С витамины миҡдары буйынса лидерҙарҙың береһе (ҡайһы бер сорттарҙа 100 г-ға 300 мг тиклем).
С витамины организмға инфекцияларға ҡаршы торорға ярҙам итеүҙән тыш, тире йәшлеге һәм быуындарҙың ныҡлығы бәйле булған коллаген синтезында ла ҡатнаша.
Йөрәк-ҡан тамырҙары системаһы өсөн. Ҡарағатта калий бар, ул натрий менән бергә күҙәнәктәрҙең нормаль эшләүен тәьмин итә,
Ә С витамины һәм рутин (Р витамины) капиллярҙарҙы нығыта, уларҙың һығылмалылығын арттыра, «насар» холестерин кимәлен һәм ҡан баҫымын контролдә тоторға ярҙам итә. Шуға күрә ҡарағат йөрәк ауырыуҙарының ҡайһы бер төрҙәре хәүефен кәметә.
Сығанаҡ: "Башдонъя" төркөмөнән
Беҙҙең рәсми МАХ каналына яҙылығыҙ: max.ru/gazetabash...