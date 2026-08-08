Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
7 Августа , 19:30

Кишерҙән ҡышҡылыҡҡа салат эшләгәнегеҙ бармы?

Бик тәмле һәм үҙенсәлекле килеп сыға!

Кишерҙән ҡышҡылыҡҡа салат эшләгәнегеҙ бармы?Кишерҙән ҡышҡылыҡҡа салат эшләгәнегеҙ бармы?
Кишерҙән ҡышҡылыҡҡа салат эшләгәнегеҙ бармы?

Быйыл кишер уңдымы? Уны ҡайҙа ҡуйырға белмәһәгеҙ, иғтибарығыҙға ҡышҡылыҡҡа тәмле кишер салаты рецепты тәҡдим итәбеҙ.

2 кг кишер, 1,5 кг помидор, 1 кг татлы борос, 150 г һарымһаҡ, 150 г шәкәр, 30 г тоҙ, 100 мл 9 процентлы уксус, 0,5 л үҫемлек майы, бер ус петрушка алына.

Помидор, кишерҙе – ҡырғыстан, татлы борос менән һарымһаҡты ит турағыс аша үткәреп, петрушканы турап, барыһын бергә ҡушырға һәм шәкәр, тоҙ, аш һеркәһе, көнбағыш майы өҫтәп 30-40 минут ҡайнатырға. Һуңынан стерилләнгән банкаларға һалып ябырға.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика