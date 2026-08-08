Кишерҙән ҡышҡылыҡҡа салат эшләгәнегеҙ бармы?

Быйыл кишер уңдымы? Уны ҡайҙа ҡуйырға белмәһәгеҙ, иғтибарығыҙға ҡышҡылыҡҡа тәмле кишер салаты рецепты тәҡдим итәбеҙ.
2 кг кишер, 1,5 кг помидор, 1 кг татлы борос, 150 г һарымһаҡ, 150 г шәкәр, 30 г тоҙ, 100 мл 9 процентлы уксус, 0,5 л үҫемлек майы, бер ус петрушка алына.
Помидор, кишерҙе – ҡырғыстан, татлы борос менән һарымһаҡты ит турағыс аша үткәреп, петрушканы турап, барыһын бергә ҡушырға һәм шәкәр, тоҙ, аш һеркәһе, көнбағыш майы өҫтәп 30-40 минут ҡайнатырға. Һуңынан стерилләнгән банкаларға һалып ябырға.