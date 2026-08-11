Һуған икенсе йәйгә тиклем серемәйәсәк

Августа баҡсасылар һуған уңышын әүҙем йыя һәм бер үк ваҡытта ҡышҡы һаҡлау өсөн урын әҙерләй башлай. Әгәр урын уңышһыҙ булһа, һуған серей, шытып сыға йәки ҡорой ала. Ҡышҡыһын уны өй шарттарында нисек һаҡларға?
Бүлмә шарттарында һаҡлау өсөн ҡоро, сереү һәм йәрәхәт билдәләре булмаған, яҡшы өлгөргән һуғандарҙы һайлап алығыҙ. Уларҙы вентиляция өсөн бер нисә урындан тишелгән ҡатырға ҡумтаға (коробкаға) йәки кәрзингә һаҡ ҡына һалығыҙ, уларҙы мөмкин тиклем ҡараңғы мөйөшкә ҡуйығыҙ. Әгәр бындай мөмкинлек булмаһа, ҡояш яҡтылығын үткәрмәгән тығыҙ туҡыма менән ҡаплағыҙ. Һалҡын урынға ҡуйығыҙ, температураның +21 градустан юғары булмауын тәьмин итегеҙ, ҡыҫҡа ваҡытҡа +24 градусҡа тиклем күтәрелеүе мөмкин. Аҙнаһына бер тапҡыр запастарҙы тикшерегеҙ һәм боҙоҡлоҡ билдәләре булған һуғандарҙы алып ташлағыҙ.
Һуғанды коробкала һаҡлау үҙенсәлектәре:
Бер һауытта 10 килограмдан артыҡ һуған булырға тейеш түгел.
Бер ҡумталағы һуған ҡатламы 30 сантиметрҙан юғары булмаҫҡа тейеш.
Һуғанды ҡатырға ҡумтаға һалыр алдынан, төбөнә ҡоро һәм таҙа гәзит йәки ҡағыҙ һалығыҙ, ул артыҡ дымды һеңдерәсәк. Һәр тикшергәндән һуң яңы гәзит түшәгеҙ.
Полиэтилен пакеттарҙы ҡулланырға ярамай, был һауаның тотороҡлолоғона һәм вентиляция булмау сәбәпле дым йыйылыуына килтерә. Ошо сәбәпле уңыш тиҙ боҙола, серей башлай.