Их, тәмлелеге!

Был вариант маринадланғандан һуң тиҙ генә ашау өсөн дә, бер нисә аҙна дауамында һыуытҡыста (ябыҡ банкала) һаҡлау өсөн дә бик яҡшы. Бындай помидорҙар байрам өҫтәлен биҙәйәсәк, ит ризыҡтарына матур закуска йәки гарнирҙарға тәмле өҫтәмә буласаҡ. Кәрәкле ингредиенттар:
- Помидорҙар – 2 кг;
- Татлы борос – 2 дана.;
- Петрушка, укроп йәки яратҡан йәшелсә – бер шәлкем;
- Үҫемлек майы 3 аш ҡалағы;
- 9%-лы һеркә – 1 аш ҡалағы;
- Тоҙ 1 сәй ҡалағы;
- Шәкәр 1 сәй ҡалағы;
- Һарымһаҡ – 3-4 тырнаҡ.
Йәшелсәләрҙе ентекләп йыуығыҙ һәм бысаҡ менән ваҡ итеп турағыҙ йәки блендерҙа ваҡлағыҙ. Татлы боросто орлоҡтарынан таҙартығыҙ, киҫәкләп турағыҙ һәм шулай уҡ блендер менән ваҡлағыҙ. Боросҡа һеркә, үҫемлек майы, иҙелгән һарымһаҡ, тоҙ, шәкәр өҫтәгеҙ. Барыһын да ентекләп болғатығыҙ.
Помидорҙарҙы йыуығыҙ һәм киҫәкләп йәки түңәрәкләп киҫегеҙ. Банкаларҙы ҡатламдар менән тултырығыҙ: томат һалығыҙ, һуңынан боросло ҡатнашма, һәм шулай өҫкә тиклем. Банканы ҡапҡас менән ябығыҙ һәм маринад тигеҙ бүленһен һәм бөтә помидорҙарҙы һеңдерһен өсөн һаҡ ҡына һелкетегеҙ.
Шунан һуң банканы баш түбән әйләндерегеҙ һәм һыуытҡысҡа кәм тигәндә 12 сәғәткә ҡуйығыҙ. Ошо ваҡыттан һуң ғына помидор ҡулланыуға әҙер буласаҡ. Бындай помидорҙы һыуытҡыста биш тәүлеккә тиклем һаҡларға мөмкин.
📍"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan