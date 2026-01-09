Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
17 Августа , 19:37

Банка ла, бак та кәрәкмәй

Кәбеҫтә тоҙлауҙың иң ябай ысулын тәҡдим итәбеҙ.

Банка ла, бак та кәрәкмәйБанка ла, бак та кәрәкмәй
Банка ла, бак та кәрәкмәй

Баҡһаң, кәбеҫтәне полиэтилен мешоктарҙа ла тоҙлап була икән. Хәҙер күп урынды алған банкалар ҙа, ҙур-ҙур бактар ҙа кәрәкмәй. Пакетта тоҙланған кәбеҫтә – был тиҙ һәм ябай ысул.

Ғәҙәттә, пакетта кәбеҫтә тоҙлау өсөн әллә нәмә лә кәрәк түгел. Ни бары:

Кәбеҫтә – 1 кг;

Кишер – 1 дана;

Тоҙ – 1  аш ҡалағы;

Тмин – 1 сәй ҡалағы. Теләгегеҙ булһа, әнис, борос, лавр япрағы кеүек башҡа тәмләткестәр һалырға мөмкин. Кемдер бер аш ҡалағы шәкәр ҙә өҫтәй, тик ул был рецептта артыҡ кеүек.

Әҙерләү бик еңел. Кәбеҫтәне турарға, кишерҙе ҡырғыстан үткәрергә. Йәшелсәне пакетка һалырға һәм тоҙ, тәмләткестәр өҫтәргә. Пакет эсендә бутарға һәм башын бәйләп ҡуйырға. Бүлмә температураһында бер тәүлеккә ҡалдырабыҙ, һәр дүрт сәғәт һайын бутап торабыҙ.

Тәүлек үткәс һыуытҡысҡа алып ҡуйырға. Ике-өс көндән тоҙло кәбеҫтә әҙер була.

Эшләп ҡарайыҡ әле!

Фото: видеонан скриншот.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика