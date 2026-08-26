Башҡортостан
+19 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
25 Августа , 19:35

Ныҡ тәмле!

Грушаларығыҙ уңдымы быйыл? Унан лимон сиробындағы грушалар әҙерләйек.

Ныҡ тәмле!Ныҡ тәмле!
Ныҡ тәмле!

Быйыл баҡса грушаһы уңдымы? Уны ҡышҡылыҡҡа әҙерләү ысулы – лимон сиробындағы грушалар тәҡдим итәбеҙ.

Кәрәк:

Груша – 1 кг

Лимон – 3 дана.

Шәкәр – 500 г

Ваниль шәкәре – 2 аш ҡалағы

Һыу – 0,5 л

Грушаны ентекләп йыуырға, стерилләнгән банкаларға һалырға. Лимондарҙы йыуырға, һутын һығырға. Шәкәр менән эҫе сироп әҙерләргә, уға лимон һуты өҫтәргә. Биш минут ҡайнатырға. Грушаны сироп менән тултырырға. 0,5 литрлыҡ банкаларҙы 10 минут, 1 литрлыҡтарын 15 минут стерилләгеҙ. Тимер ҡапҡас менән ябырға, баш түбән әйләндереп, йылыға уратып, тулыһынса һыуынғансы ҡалдырырға.

Ныҡ тәмле килеп сыға тиҙәр, әйҙәгеҙ эшләп ҡарайыҡ!

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan   ҡушылығыҙ!

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика