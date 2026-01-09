Башҡортостан
+16 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
2 Сентября , 19:10

Бер тәүлектә өлгөрә торған кәбеҫтә

Ныҡ тәмле килеп сыға, ә иң мөһиме - тиҙ!

Бер тәүлектә өлгөрә торған кәбеҫтәБер тәүлектә өлгөрә торған кәбеҫтә
Бер тәүлектә өлгөрә торған кәбеҫтә

Бөтә нәмәнең дә тиҙ эшләнә торған ваҡытында йәшәйбеҙ. Хәҙер кәбеҫтәне лә тиҙ генә, бер тәүлектә тоҙлап була икән. Бының рецептын тәҡдим итәбеҙ.

Ике килограмм кәбеҫтә алабыҙ, ике-өс уртаса ҙурлыҡтағы кишерҙе һаламлап турайбыҙ. Йәшелсәне һәм ике-өс тырнаҡ һарымһаҡты өс литрлы сиреккә һалабыҙ һәм өҫтөнә маринад ҡоябыҙ.

Маринад былай яһала: бер литр һыуға ярты стакан шәкәр, 0,25 стакан тоҙ һалып ҡайнатаһың. Һыуынғас банкаға һалаһың да, ике аш ҡалағы аш һеркәһе һәм бер стакан көнбағыш майы өҫтәйһең. Бер тәүлектән ашарға ла була.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика