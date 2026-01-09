Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
4 Сентября , 19:15

Үҙе ябай ҡабаҡтан эшләнә, ә тәме манго кеүек килеп сыға

Был тәмлекәсте сәй янына ҡуйырға ла, унан татлы бәлеш бешерергә йәки берәй десерт эшләргә лә була. Күптәр уны тәмләп ҡарап, манго тип уйлай. Ҡышҡылыҡҡа ҡабаҡты ошо рецепт буйынса һаҡлап ҡарағыҙ әле. 

Үҙе ябай ҡабаҡтан эшләнә, ә тәме манго кеүек килеп сығаҮҙе ябай ҡабаҡтан эшләнә, ә тәме манго кеүек килеп сыға
Үҙе ябай ҡабаҡтан эшләнә, ә тәме манго кеүек килеп сыға

Был тәмлекәсте сәй янына ҡуйырға ла, унан татлы бәлеш бешерергә йәки берәй десерт эшләргә лә була. Күптәр уны тәмләп ҡарап, манго тип уйлай. Ҡышҡылыҡҡа ҡабаҡты ошо рецепт буйынса һаҡлап ҡарағыҙ әле.

3 килограмм таҙартылған ҡабаҡ, 3 әфлисун, 1 лимон, 600 грамм шәкәр, 10 грамм лимон кислотаһы алына.

Ҡабаҡты шаҡмаҡ итеп турарға. Бер әфлисунды ҡабығы менән, ҡалған икәүһен таҙартып, шаҡмаҡ итеп турағыҙ. Лимонды ҡабығы менән ваҡ ҡына итеп турағыҙ. Ҡабаҡ, әфлисун, лимонды бергә ҡушып, шәкәр һәм лимон кислотаһы өҫтәп, яҡшы итеп болғағыҙ. Өҫтөн ябып, 3 сәғәткә ултыртып тороғоҙ, әммә ваҡыты-ваҡыты менән болғап алығыҙ.

Ошо масса 650-750 грамлыҡ дүрт банкаға етә. Кәстрүл төбөнә таҫтамал түшәп, һыу ҡойоп, банкаларҙы 30 минут самаһы ҡайнаған һыуҙа тотоғоҙ. Ҡапҡастарын нығытып ябып, берәй нәмәгә урап ултыртығыҙ. Әгәр пюре кеүек йомшарған ҡабаҡ яратһағыҙ, банкаларҙы ҡайнаған һыуҙа оҙағыраҡ тотоғоҙ.

Фото һәм сығанаҡ: https://vk.ru/club222672520

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика