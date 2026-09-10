Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
10 Сентября , 13:30

Мин ҡабаҡты шулай һаҡлайым

 Яңы уңыш өлгөргәнсе уларҙы файҙаланабыҙ, ти уңған баҡсасы Фәүзиә Насирова

Мин ҡабаҡты шулай һаҡлайымМин ҡабаҡты шулай һаҡлайым
Мин ҡабаҡты шулай һаҡлайым

 Уңғандар көҙөн мул уңыш алып һөйөнә. Әлеге мәлдә күптәр ҡабаҡ уңышын  йыйып ҡуйғандыр. Ишембай районынан баҡса уңғаны Фәүзиә Насирова быйыл ҡабаҡтың уңыуын белдерҙе.

-Ҡабаҡтың тик үҙебеҙгә оҡшаған татлы, ваҡ сорттарын үҫтерәбеҙ. Ейәндәрем менән баҡсанан байтаҡ уңыш йыйып алдыҡ. Бер нисә тапҡыр баҙарға алып сығып һаттым, бер юлы 2-3 ҡабаҡты алып китеүселәр булды, өйҙән килеп алыусылар ҙа бар. Оҡшатҡандар ҡабат-ҡабат мөрәжәғәт итә. Беҙҙең ҡабаҡтар һатып алыусыларға ла оҡшай. Ҡабаҡты һаҡлай белһәң, апрель-май айҙарына тиклем тора. Үтә ел бәреп тормаған, эҫе лә, һалҡын да булмаған урында һаҡлайбыҙ. Апрель айына тиклем тороп ҡалһалар, уларҙың тышын, орлоҡтарын таҙартып, шаҡмаҡлап турап туңдырғысҡа һалып ҡуябыҙ. Яңы уңыш өлгөргәнсе уларҙы файҙаланабыҙ, – тип һөйләне Фәүзиә апай.

Автор фотоһы.

"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика