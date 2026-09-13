Картуфты алғас, ерен сәсеп ҡуйығыҙ: ҡаты ҡорттан һәм таҙҙан ҡотолорһоғоҙ

Көҙ баҡсала ял итер ваҡыт түгел: тап хәҙер яҙғы ерҙең ниндәй буласағы хәл ителә. Төрлө ҡоротҡостар һәм сир-ауырыуҙар киләсәк уңышты уны ултыртмаҫ борон уҡ боҙа ала.
Тупраҡҡа уңдырышлылығын ҡайтарыуҙың ябай һәм һыналған ысулы - аҡ гәрсис (горчица) сәсеү. Был - грамоталы агротехника ысулы.
* Гәрсис тамырҙары хатта тығыҙ балсыҡлы тупраҡты ла йомшарта һәм һауа үткәрә.
* Тамырҙағы тәбиғи берләшмәләр ҡаты ҡортто, май ҡуңыҙының ҡарышлауыҡтарын ҡурҡыта һәм бәшмәк ауырыуҙары хәүефен кәметә.
* Сабылған һабағы мульча рәүешендә хеҙмәт итә йәки ер өҫтөндә ятып сереп, ерҙе тиреҫ менән ашлағандағы кеүек йомшаҡ итә.
* Фацелия менән бергә гәрсис тағы ла файҙалыраҡ була: фацелия ҡый үләндәрен баҫа һәм файҙалы бөжәктәрҙе йәлеп итә, ә гәрсис тупраҡ структураһын яҡшырта.
Йылыраҡ көндәрҙә сәсеп ҡалыу яҡшыраҡ: һалҡын төндәр арҡаһында орлоҡтар шытып сыҡмауы ихтимал. Сәсер алдынан ерҙе һабан йәки тырма менән бер аҙ йомшартырға. Норма бер квадрат метрға яҡынса бер ус орлоҡ: ҡуйы сәсеү артыҡ дымлылыҡ тыуҙыра һәм тамырҙарға зыян килтерә.
Һауа торошо ҡоро булһа, ергә һыу һибегеҙ. Гәрсисте сәскәндән һуң бер ай үткәс, сәскә атмаҫ борон сабығыҙ. Массаны урында ҡалдырығыҙ: йә мульча кеүек, йә 10-15 сантиметр тәрәнлектә ҡаҙып, тупраҡҡа бутап.
Кәбеҫтә йәки редистан һуң гәрсис сәсмәгеҙ - уларҙың уртаҡ ҡоротҡостары бар. Әсе тупраҡҡа сәскәндә көл өҫтәгеҙ.
Көҙөн горчица сәсеү киләһе миҙгелдә эште һиҙелерлек еңеләйтә. Уңышығыҙ мул булһын!
Марат Бәхтийәров фотоһы.