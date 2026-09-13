Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
13 Сентября , 15:00

Картуфты алғас, ерен сәсеп ҡуйығыҙ: ҡаты ҡорттан һәм таҙҙан ҡотолорһоғоҙ

Яҙғыһын баҡса еренең ниндәй буласағы көҙҙән тора. Картуфты алғас та, хәстәрлек күрһәгеҙ, киләһе йыл ҡоротҡостар һәм бәшмәк-ауырыуҙар уңышҡа зыян килтермәҫ. Быны нисек эшләргә, уҡығыҙ. 

Картуфты алғас, ерен сәсеп ҡуйығыҙ: ҡаты ҡорттан һәм таҙҙан ҡотолорһоғоҙКартуфты алғас, ерен сәсеп ҡуйығыҙ: ҡаты ҡорттан һәм таҙҙан ҡотолорһоғоҙ
Картуфты алғас, ерен сәсеп ҡуйығыҙ: ҡаты ҡорттан һәм таҙҙан ҡотолорһоғоҙ

Көҙ баҡсала ял итер ваҡыт түгел: тап хәҙер яҙғы ерҙең ниндәй буласағы хәл ителә. Төрлө ҡоротҡостар һәм сир-ауырыуҙар киләсәк уңышты уны ултыртмаҫ борон уҡ боҙа ала.

Тупраҡҡа уңдырышлылығын ҡайтарыуҙың ябай һәм һыналған ысулы - аҡ гәрсис (горчица) сәсеү. Был - грамоталы агротехника ысулы.

* Гәрсис тамырҙары хатта тығыҙ балсыҡлы тупраҡты ла йомшарта һәм һауа үткәрә.

* Тамырҙағы тәбиғи берләшмәләр ҡаты ҡортто, май ҡуңыҙының ҡарышлауыҡтарын ҡурҡыта һәм бәшмәк ауырыуҙары хәүефен кәметә.

* Сабылған һабағы мульча рәүешендә хеҙмәт итә йәки ер өҫтөндә ятып сереп, ерҙе тиреҫ менән ашлағандағы кеүек йомшаҡ итә.

* Фацелия менән бергә гәрсис тағы ла файҙалыраҡ була: фацелия ҡый үләндәрен баҫа һәм файҙалы бөжәктәрҙе йәлеп итә, ә гәрсис тупраҡ структураһын яҡшырта.

Йылыраҡ көндәрҙә сәсеп ҡалыу яҡшыраҡ: һалҡын төндәр арҡаһында орлоҡтар шытып сыҡмауы ихтимал. Сәсер алдынан ерҙе һабан йәки тырма менән бер аҙ йомшартырға. Норма бер квадрат метрға яҡынса бер ус орлоҡ: ҡуйы сәсеү артыҡ дымлылыҡ тыуҙыра һәм тамырҙарға зыян килтерә.

Һауа торошо ҡоро булһа, ергә һыу һибегеҙ. Гәрсисте сәскәндән һуң бер ай үткәс, сәскә атмаҫ борон сабығыҙ. Массаны урында ҡалдырығыҙ: йә мульча кеүек, йә 10-15 сантиметр тәрәнлектә ҡаҙып, тупраҡҡа бутап.

Кәбеҫтә йәки редистан һуң гәрсис сәсмәгеҙ - уларҙың уртаҡ ҡоротҡостары бар. Әсе тупраҡҡа сәскәндә көл өҫтәгеҙ.

Көҙөн горчица сәсеү киләһе миҙгелдә эште һиҙелерлек еңеләйтә. Уңышығыҙ мул булһын!

 

Марат Бәхтийәров фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика