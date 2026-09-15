Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
15 Сентября , 13:30

Ташҡабаҡтан - кәтлиттәр

Ташҡабаҡ йәш булырға тейеш. Уларҙы таҙартып эре ҡырғыстан сығарабыҙ. Уға шулай уҡ ҡырғыстан сығарылған һуған ҡушырға.

Ташҡабаҡтан - кәтлиттәрТашҡабаҡтан - кәтлиттәр
Ташҡабаҡтан - кәтлиттәр

Кәтлиттәрҙе яһау өсөн ҙур булмаған 2 ташҡабаҡ, бер һуған, ике йомортҡа, 100-150 гр сыр, 4 аш ҡалағы он, йәшел үләндәр, 1 тырнаҡ һарымһаҡ, ҡара борос, тоҙ, ҡыҙҙырыр өсөн үҫемлек майы кәрәк була.

Ташҡабаҡ йәш булырға тейеш. Уларҙы таҙартып эре ҡырғыстан сығарабыҙ. Уға шулай уҡ ҡырғыстан сығарылған һуған ҡушырға.

Йәшелсәләргә ҡырғыстан үткәрелгән сыр, ваҡ итеп туралған петрушка, бик ваҡ итеп туралған һарымһаҡ һалып бутайбыҙ. Тоҙ, борос, он һалып “ҡамыр” яһайбыҙ. Ул шыйыҡ булырға тейеш түгел. Шуға күрә ондо күберәк һалырға ла мөмкин.

Кәтлиттәрҙе ҡалаҡ менән һалып, яҡшы ҡыҙҙырылған майҙа бешерәбеҙ. Бик тәмле килеп сыға.

Фото: “Тәмле кәңәштәр” төркөмөнән

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика