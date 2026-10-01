Был йәшелсә һәм емеш-еләкте туңдырырға ярамай

Баҡһаң, бөтә аҙыҡты ла туңдырып һаҡлап булмай икән. Ҡайһы бер йәшелсә һәм емеш-еләк туңдырғыста ятһа, тәмен һәм еҫен юғалта, һыулыға һәм тәмһеҙ бутҡаға әйләнә. Ниндәй йәшелсәне туңдырырға ярамай?
Ҡыяр. Туңғандан һуң улар һыулы булып китә, кетерләп тороу үҙенсәлеген юғалта һәм формаһыҙ массаға әйләнә. Эш шунда: уларҙың күҙәнәктәре тулыһынса тиерлек һыуҙан тора. Туңдырыу ваҡытында шыйыҡса кристаллаша, күҙәнәк стеналарын өҙә, һәм һөҙөмтәлә бутҡа кеүек масса барлыҡҡа килә. Әгәр ҙә аҙыҡта ҡыяр еҫен һаҡлап ҡалырға теләһәгеҙ, уларҙы нәҙек киҫәктәргә турап, окрошка өсөн туңдырырға тырышығыҙ. Был осраҡта структура мөһим түгел, ә тәме ҡаласаҡ.
Помидорҙар тулыһынса. Был йәшелсәләр, бигерәк тә өлгөргән һәм һутлылары, туңғанда формаһын юғалта, лайлалы булып китә һәм тарҡала. Әгәр һуңынан уларҙы салат өсөн ҡулланырға теләһәгеҙ, уларҙы туңдырғысҡа шул килеш кенә һалырға ярамай. Помидорҙы пюре, помидор пастаһы йәки соус рәүешендә туңдырырға мөмкин. Бының өсөн уларҙы эҫе һыуҙа бешкәкләргә, тиреһен алырға, ваҡларға һәм контейнерҙарға ҡойорға кәрәк.
Салат япраҡтары. Япраҡлы салат, шпинат һәм руккола туңғанда бөтә матурлығын юғалта. Улар ҡарая, лайлалана һәм һығылмалылығын юғалта. Сәбәбе шул уҡ – туҡымаларҙа һыу миҡдары күп. Әгәр был йәшелсәне һурпа һәм рагу өсөн һаҡлап ҡалырға кәрәк икән, шпинат ҡулланыу яҡшыраҡ, әммә уны алдан ҡайнар һыуға һалып, һыуытырға кәрәк.
Картуф. Туңдырғандан һуң сей картуф татлы була, текстураһын юғалта һәм ҡаралана. Был минус температурала крахмалдың шәкәргә әйләнеүенә бәйле. Әгәр картуфты туңдырырға теләһәгеҙ, тәүҙә уны яртылаш әҙер булғансы ҡайнатығыҙ йәки ҡыҙҙырығыҙ. Мәҫәлән, мейестә бешереү өсөн ҡулланырға була.
Ҡайһы бер емеш-еләкте лә туңдырғысҡа һалмау яҡшыраҡ, сөнки бөтәһе лә һәр ваҡыт түбән температураны күтәрә алмай. Бигерәк тә һыулы структуралы йәки нескә тиреле булғандары.
Ҡарбуз һәм ҡауын. Туңғандан һуң улар тәмен юғалта һәм бутҡаға әйләнә. Ҡарбуз һәм ҡауындың күҙәнәк структураһы һыуыҡты күтәрә алмай, бигерәк тә ҙур киҫәктәре булһа. Коктейлдәргә өҫтәү өсөн туңдырылған ҡарбуз шарҙарын эшләргә мөмкин — улар ашарға яраҡлы боҙ кеүек эшләйәсәк.
Банан. Бананды туңдырырға кәрәк икән, быны уның тышын алып ташлап эшләргә кәрәк. Һуңынан уларҙан смузи йәки туңдырма яһарға мөмкин. Тышы менән туңдырһаң, ул ҡарая, тәмһеҙләнә.
Персик, абрикос, слива. Иреткәс, улар формаһын юғалта һәм лайлалана. Бик кәрәк булһа, тышын таҙартығыҙ, төштәрен алып ташлағыҙ һәм пюре кеүек йәки телгеләп туңдырығыҙ.