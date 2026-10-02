Ябай ысул — һәм гөлдәрегеҙ сәләмәт!

Ҡайһы гөлдәрҙең өҫкө тупрағы ағарып тора, ә өҫтөндә ваҡ ҡына себендәр осоп йөрөй. Шундай осраҡта ябай шырпы ярҙамға килә ала.
Был яңы ысул түгел. Уны өләсәйҙәребеҙ ҡулланған. Гөл һауытындағы тупраҡҡа бер нисә шырпы ҡаҙағанда, ундағы дымлылыҡ кәмей, ә бөжәктәр юҡҡа сыға. Бының сәбәбе ябай: шырпының көкөртө — тәбиғи матдә. Ул бөжәктәрҙең уңайлы йәшәү шарттарын боҙа, шулай тамырҙы сереүҙән һаҡлай.
Нисек ҡулланырға?
Өс-дүрт шырпыны алығыҙ. Уларҙы һауыт ситенәрәк, һабаҡтан алыҫыраҡ урынға, әммә тәрәнгә ебәрмәй генә ҡаҙағыҙ. Баштары менән аҫҡа ҡарап торһон. Һыуҙы күп ҡоймағыҙ. Көкөрт тиҙ ирей, шуға шырпыларҙы ике-өс көнгә бер яңыртып торорға кәрәк.
Әммә был ысул ашлама түгел. Ул үҫемлекте туҡландырмай. Шырпы бары тик тупраҡтағы зарарлы бөжәкте өркөтөп, сереүҙе тотҡарлай ғына.
Иҫкәрмә: шырпыны һабаҡҡа терәп ҡаҙаһағыҙ, көкөрт тамырҙы яндырыуы мөмкин.
Был ысулды мин үҙем дә һынап ҡараным. Миләүшә гөлөндәге бөжәктәр ике аҙна эсендә юҡҡа сыҡты. Әммә мин уны берҙән-бер сара тип һанамайым. Иң мөһиме — һыуҙы дөрөҫ ҡойоу. Артыҡ дымлылыҡ — бөтә бәләнең башы. Ер ҡороғансы көтөгөҙ, унан һыу ҡойоғоҙ. Ошо ҡағиҙәне үтәһәгеҙ, шырпылар ҙа кәрәкмәҫ, гөлдәрегеҙ ҙә сәскә атып ултырыр.
Әгәр һеҙ ҙә был ысулды һынап ҡараған булһағыҙ, фекерҙәрегеҙҙе яҙығыҙ, дуҫтар!
Автор фотоһы.