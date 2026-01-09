Помидорҙы һыуытҡысҡа һалмайым...

Хужабикәләр йыш ҡына помидорҙы һаҡлау өсөн һыуытҡысҡа һала, быны иң яҡшы ысул тип һанайҙар. Әммә һыуыҡ емеш-еләктең тәбиғи структураһын боҙа, уларҙың тәмен һәм еҫен насарайта.
Түбән температурала ферменттар күҙәнәк мембраналарына зыян килтерә. Йәшелсәнең эске йомшаҡ өлөшө ҡата, ә татлы-кислоталы тәме юғала. Улар һутлы булып ҡалһын өсөн томаттарҙы дөрөҫ һаҡлағыҙ.
Бүлмә температураһында һаҡлауҙың ябай ысулдары
Помидорҙы алдан йыумағыҙ. Уларҙы һабағы үҫкән яғы менән кәрзингә йәки тәрилкәгә һалығыҙ — шулай итеп улар 10 көнгә тиклем ята. Әгәр был йәшел өлөшө алып ташланһа, бактериялар эләкмәһен өсөн урынды скотч менән йәбештерегеҙ.
Оҙағыраҡ һаҡлау өсөн һәр йәшелсәне ҡағыҙға төрөп, картон ҡумтаға һалығыҙ, томаттар араһында урын ҡалдырығыҙ. Ҡап төбөнә дым һеңдереү өсөн бер аҙ сода һибегеҙ, шулай итеп емеш бер айға тиклем һаҡланасаҡ.
Көлдә һәм банкаларҙа һаҡлау
Иҙелмәгән, боҙолмаған тығыҙ помидорҙар һайлағыҙ. Көлдө иләгеҙ, ҡумтаның төбөн ҡағыҙ менән ҡаплағыҙ ҙа, көл ҡатламын һибегеҙ, помидор һалығыҙ һәм тағы ла көл һибегеҙ — улар ярты йылға тиклем шулай ята ала.
Ҡоро консервалау өсөн йәшелсәнең һабағын алып ташлағыҙ, томатты йыуығыҙ һәм киптерегеҙ. Уларҙы тоҙ йәки ҡоро горчица һибеп, банкаға ҡатлап һалығыҙ. Был ысул помидорҙы бер айға тиклем һаҡлай.
Кәңәш: банканы йәки ҡапты тығыҙ итеп япмағыҙ, был осраҡта помидор бер аҙнала серей. Һауа өсөн ҙур булмаған ектәр ҡалдырығыҙ һәм бер нисә көнгә бер тапҡыр тикшереп тороғоҙ. Боҙола башлаған йәшелсә булһа, уны алып ташларға кәрәк.
Фото: нейроселтәр ярҙамында булдырылды.