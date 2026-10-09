Башҡортостан
+4 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
9 Октября , 13:30

Георгинды ҡасан ҡаҙырға?

Һәр сәскәне үҫтереүҙең үҙ нескәлектәре бар. Иртә лә алырға ярамай, һуңлатырға ла...

Добавить в предпочтительные источники Google
Георгинды ҡасан ҡаҙырға?Георгинды ҡасан ҡаҙырға?
Георгинды ҡасан ҡаҙырға?

Сәскә үҫтерергә яратмаған хужабикәләр һирәктер. Һәр сәскәне үҫтереүҙең үҙ нескәлектәре бар. Георгинды тәрбиәләүҙең дә үҙ сере. Георгин – йылы  яратыусы сәскә. Ҡышҡылыҡҡа уның бүлбеләрен ҡаҙып алыу мөһим, тупраҡта ҡалһа, ул туңып һәләк була.

Ҡайһы ваҡытта  уларҙы ҡаҙып алыу дөрөҫ? Был эште  иртә башҡарырға ла, һуңлатырға ла ярамай икән. Ваҡытынан иртә ҡаҙып алһаң, һабағындағы туҡлыҡлы матдәләре тамырына төшөп өлгөрмәй. Һөҙөмтәлә уға ҡышты уңышлы ҡышлауы ауыр буласаҡ, яҙын сибек кенә итеп үҫеп китәсәк. Ныҡ һуңлатырға ла ярамай, сөнки һауа торошо “минус”ҡа китһә тамырҙары һалҡынға бирешәсәк.

Сәскәнең тамырын ҡаҙып алыуҙың төп сигналы – тәүге ҡырауҙар, был ваҡытта георгиндың япраҡ-һабаҡтары көрән төҫкә инә.Тамырҙары ҡышҡылыҡҡа һаҡланыу өсөн әҙер була. Бик оҙаҡҡа ла ҡалдырмағыҙ. Синоптиктар минус һауа торошон вәғәҙәләһә, йәһәтерәк был эште башҡарып ҡуйығыҙ.

10-15 сантиметр оҙонлоғонда һабағын ҡалдырып киҫеп, бүлбеһен һаҡ ҡына итеп ҡаҙып алығыҙ. Һаҡлау өсөн +3... +6 градус  булған ҡараңғы урын уңайлы.

Киләһе йылда ла ихаталарығыҙ гөл-сәскәгә күмелеп ултырһын.

Автор фотоһы.

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика