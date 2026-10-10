Башҡортостан
+2 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
9 Октября , 20:00

Ни өсөн кәбеҫтәләрен ҡарышлауыҡ ашамаған?

Иң мөһиме, улар  ҡарышлауыҡтарға ҡаршы эшкәртелмәгән, бер ниндәй ҙә дарыу һибелмәгән. Ә нисек һаҡлаған һуң кәбеҫтәләрен?  

Добавить в предпочтительные источники Google
Ни өсөн кәбеҫтәләрен ҡарышлауыҡ ашамаған?Ни өсөн кәбеҫтәләрен ҡарышлауыҡ ашамаған?
Ни өсөн кәбеҫтәләрен ҡарышлауыҡ ашамаған?

Миәкә районы Боғҙан ауылынан баҡса уңғаны, ветеран уҡытыусы  Зәлифә Янышева быйыл кәбеҫтәнән мул уңыш алған. Уларҙың һәр береһе тиерлек  7-8 килограмлыҡ булған.

Иң мөһиме, улар  ҡарышлауыҡтарға ҡаршы эшкәртелмәгән, бер ниндәй ҙә дарыу һибелмәгән. Тәмле лә, экологик яҡтан таҙа ла уңыш үҫтерелгән.

Кәбеҫтә араларында бәрхәт сәскәләрен үҫтереү ошондай һөҙөмтә биргән. Бәрхәт сәскәһенең еҫе ҡоротҡостарҙы ҡурҡытҡандыр, тигән фекерҙә Зәлифә ханым.

“Белгән – өйрәтә, белмәгән өйрәнә” тигән халыҡ. Был кәңәштең һеҙгә лә файҙаһы тейеүе ихтимал. Мотлаҡ үҙегеҙгә һаҡлап ҡуйығыҙ.

 

Фото: Зәлифә Янышеваныҡы.

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика