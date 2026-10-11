Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
11 Октября , 18:45

Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған

Учалынан Сәлиә Ғатауллина социаль селтәрҙәге сәхифәһендә быйыл нисек итеп картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйыуы тураһында ҡыҙыҡлы яҙма менән уртаҡлашты. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алғанКартуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған

"Картуф, кәртүк, бәрәңге...
Бөгөн ошоларҙың барыһын бергә ҡар аҫтынан ҡаҙып алдыҡ)).
Нишләп улай һуңлап, тиһегеҙме? Хәҙер әйтәм...

Фитофтороз арҡаһында быйыл икенсе икмәгебеҙҙе иртә ҡаҙып алдыҡ. 10 август ине. Ни өсөн тигәндә, һабаҡтары ҡороп бөткәйне... Улай иртә ҡаҙған юҡ бит инде. Бушап ҡалған түтәлдәргә күҙ һалдым да, әллә артып ҡалған орлоҡто сәсеп ҡуйырға инде, тим янымдағыларға. Сәс һуң, тиҙәр улары. Һуған, һарымһаҡты күптән алғанмын, шул түтәлдәргә һанап тороп, 30 штукты сәсеп тә ҡуйҙым). Ихлас үҫергә лә тотондолар. Көндәр килеп тороп йылы тора...

Ҡар яуып ташланы көтмәгәндә((. Сәскәләрем генә түгел, улары ла ҡар аҫтында ҡалды бит инде өсөнсө көн... Ярай ҙа, үҙҙәрен япҡанмын яҡшылап.

Бөгөн уңышты йыйып алдыҡ, бабайым менән икәүләшеп тороп)). Пашти ике биҙрә булды. Вәт!
Хәҙер, ана, кәстрүлдә бығыр-бығыр йәш бәрәңге бешә. Ах! Тәмлеее! Бигерәк тәмле бәрәңге!))) Йәш кәртук!" - тип яҙҙы Сәлиә Ғатауллина. 

Уның был яҙмаһына күптәр комментарийҙар ҡалдырып, һоҡланыу белдерҙе. Ысынында Сәлиә Ғатауллина картуфты һынау, йәғни тәжрибә өсөн генә ултыртып ҡарауын белдерҙе.

Ә тәжрибә уңышлы килеп сыҡҡан. 30 дана картуфтан ике биҙрә уңыш алыу - насар түгел инде ул! Бына шулай, хәҙер картуф - бәрәңгене беҙҙең төбәктә лә йылына ике тапҡыр сәсеп, ике тапҡыр уңыш йыйып алырға мөмкин икән. 

 

Сығанаҡ: https://vk.ru/id132806390 

Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Картуфтан ике тапҡыр уңыш йыйып алған
Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика