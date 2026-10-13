Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
13 Октября , 07:00

Өс тапҡыр күберәк картуф уңышы алған!

Салауат районынан Ирек Мофаззалов "эх, картуф уңманы" быйыл тип зарланып торғайны. Әле ҡыуанып йөрөй.

Добавить в предпочтительные источники Google
Өс тапҡыр күберәк картуф уңышы алған!Өс тапҡыр күберәк картуф уңышы алған!
Өс тапҡыр күберәк картуф уңышы алған!

Салауат районының Мәсетле ауылынан Ирек Мофаззалов йәй һуңында яҙ сәскән картуфтың насар уңыш биреүенә зарланғайны. Һәм һуғанды йыйып алғас, 7-9 августарҙа уның урынына тәжрибә рәүешендә электән ҡалған картуф орлоғон сәсеүен хәбәр итте. 27 августа видео төшөрөп, өс рәт картуфтың бик матур булып үҫеп ултырыуын, бер генә колорадо ҡуңыҙының да булмауын күрһәтте. Ҡырауҙар һәләк итмәһә, октябрь башына икенсегә уңыш йыйып аласағын белдерҙе ул.

Әле хужа тағы видеоотчет һалған. Картуф үҫкән, уңыш биргән! 11 октябрҙә ҡаҙып алғандар. Ярты биҙрә картуф ултыртып, биҙрә ярым уңыш сыҡҡан. Тимәк, өс тапҡырға күберәк!)) 

"Был ярты биҙрә картуф орлоғон ташларға тип уйлағайным. Бына ниндәй матур уңыш бирҙе", - ти хужа.

 

Э. Ибраһимова һәм автор фотолары.

 

Өс тапҡыр күберәк картуф уңышы алған!
Өс тапҡыр күберәк картуф уңышы алған!
Өс тапҡыр күберәк картуф уңышы алған!
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика