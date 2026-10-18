Ҡарабойҙай йәки арыш оно тиҙ әсетә

Көҙ етте, баҡсаларҙа кәбеҫтә өлгөрҙө. Хәҙер уны ҡышҡылыҡҡа әҙерләү ваҡыты. Мин һеҙгә иң ябай ысулды тәҡдим итәм — банкала тоҙлау. Был рецепт буйынса өс көндә үк әҙер була. Иң мөһиме — яратып эшләү.
Кәрәкле аҙыҡ-түлек:
Кәбеҫтә —уртаса бер баш (ҙур булһа, яртыһы ла етә)
Кишер — ике-өс дана
Һыу — бер литр
Тоҙ — ике аш ҡалағы
Шәкәр — бер аш ҡалағы
Был күләм өс литрлы банкаға иҫәпләнгән. Әгәр һауытығыҙ ҙурыраҡ булһа, кәбеҫтәне лә, тоҙло һыуҙы ла шуға ярашлы арттырығыҙ.
Нисек әҙерләргә:
Тәүҙә уртаса ҙурлыҡтағы, ҡаты кәбеҫтәне алығыҙ. Япраҡтары ҡалын булһын, һыуы күп булмаһын. Һуңғы көҙгә тиклем өлгөргән сорттар яҡшыраҡ — улар ҡытырлаҡ була. Уны йыуығыҙ, өҫтөндәге бысраҡ япраҡтарын алып ташлағыҙ. Унан һуң нәҙек итеп турағыҙ. Ҡул менән ҡырҡыу яҡшыраҡ — шул саҡта кәбеҫтә һутлы була.
Өс-дүрт кишерҙе ҡырып өҫтәгеҙ. Ул ризыҡҡа тәм өҫтәй һәм төҫ бирә. Әгәр кишер яратмаһағыҙ, бөтөнләй һалмаһағыҙ ҙа була. Ҡайһы берәүҙәр әфлисун йәки алма өҫтәй — был инде теләгегеҙ буйынса.
Хәҙер тоҙло һыу яһайыҡ. Бер литр ҡайнатып һыуытылған һыуға ике аш ҡалағы тоҙ һәм бер аш ҡалағы шәкәр һалығыҙ. Яҡшылап болғағыҙ, тулыһынса иреһен. Йодһыҙ эре тоҙ кәрәк — йодлы булһа, әсеүгә ҡамасаулай. Һыуҙы таҙартылғанын йәки шешәләгеһен ҡулланығыҙ. Кран һыуы ризыҡҡа насар тәм биреүе мөмкин.
Кәбеҫтәне ҙур һауытҡа һалығыҙ, өҫтөнә кишер өҫтәгеҙ. Ҡул менән яҡшылап ыуығыҙ — ул һутын бирә. Унан һуң таҙа банкаға тығыҙ итеп һалырға, һәр ҡатламды баҫтырырға кәрәк. Өҫтөнә әҙерләнгән һыуҙы ҡойоғоҙ. Ул кәбеҫтәне тулыһынса ҡаплаһын, юғиһә өҫкө ҡатламы боҙола.
Банканы мискә эсенә ултыртығыҙ — әсеү ваҡытында һыуы түгелеүе мөмкин. Өс көнгә йылы урынға ҡалдырығыҙ. Көн һайын уны осло нәмә менән тишкеләп торорға кәрәк — газы сыҡһын. Был бик мөһим, юғиһә әсе буласаҡ. Бының өсөн ағас таяҡ ҡулланырға мөмкин. Өс-дүрт көндән һуң, ҡапҡас менән ябып, һыуытҡысҡа йәки һалҡын баҙға ҡуйығыҙ.
Кәңәштәр:
Һауыттың эсенә бер аҙ ҡарабойҙай йәки арыш оно һалһағыҙ, кәбеҫтә тиҙерәк әсей. Был — өләсәйҙәр ысулы. Әгәр ныҡ әсемәһен тиһәгеҙ, икенсе көнөнә үк һыуытҡысҡа ҡуйығыҙ.
Әсеү ваҡытында өҫтөндә күбек барлыҡҡа килә — был һөт кислоталы бактериялар. Улар — тәбиғи консервант, нәҡ улар ризыҡҡа үҙенсәлекле әсе тәм бирә.
Өҫтәлгә ҡуйғанда өҫтөнә бер аҙ көнбағыш майы һибеп, һуған менән бутаһағыҙ, тағы ла тәмлерәк буласаҡ. Ул айырым ризыҡ булараҡ та, картуф менән дә, ит менән дә шәп үтә.
Иң мөһиме — яҡшы кәйеф менән эшләү.