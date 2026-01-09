Башҡортостан
+3 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Баҡса
19 Октября , 19:43

Сөгөлдөрҙө нисек итеп 15 минутта бешереп алырға?

Тәмлерәк, һутлыраҡ була һәм өйгә еҫе лә тулмай.

Добавить в предпочтительные источники Google
Сөгөлдөрҙө нисек итеп 15 минутта бешереп алырға?Сөгөлдөрҙө нисек итеп 15 минутта бешереп алырға?
Сөгөлдөрҙө нисек итеп 15 минутта бешереп алырға?

Сөгөлдөрҙө “сәғәттәр буйы” бешерергә кәрәк, ваҡыт та әрәм була, өй еҫтәргә лә тула. Тормошто еңеләйтергә мөмкин: сөгөлдөрҙө 15 минут эсендә әҙерлеккә еткерергә мөмкинлек биргән хәйлә бар.

Тәүҙә тамыраҙыҡты яҡшы итеп йыуырға кәрәк, тиреһенең иң өҫкө ҡатламын губка ярҙамында алып ташлағыҙ. Сөгөлдөрҙө тиҙ-тиҙ итеп ышҡығыҙ, был һуты эсендә ҡалһын өсөн кәрәк. Ҡойроғон ҡырҡмағыҙ.

Әгәр магазинда сөгөлдөр һатып алһағыҙ, уртаса ҙурлыҡтағыһын һайлағыҙ. Улар тәмлерәк һәм тиҙерәк әҙерләнә.

Сөгөлдөрҙө тиҙ әҙерләү ысулы:

сөгөлдөрҙө ҡайнар һыуға һалабыҙ;

көслө утта ҡапҡасыһыҙ бешерәбеҙ;

ҡайнағандан һуң ике минут үткәс, һыуға икмәк ҡатыһы өҫтәйбеҙ – был сөгөлдөр еҫенең таралыуын булдырмаясаҡ;

15 минут көслө утта бешерәбеҙ һәм кәстрүлде плитанан алабыҙ;

эҫе һыуҙы түгәбеҙ, һәм сөгөлдөр бешкән һауытҡа 15 минутҡа боҙло һыу ҡойоп ҡуябыҙ.

Әҙер! Бер аҙҙан сөгөлдөрҙө ғәҙәти ысул менән тиреһенән таҙартабыҙ. Эш шунда: киҫкен һыуыҡ эҫелекте сөгөлдөрҙөң эсенә ҡыуып индерә, шуға күрә ул әҙерлеккә бер ниндәй ҙә бешереүһеҙ барып етә.

Кәңәш. Сөгөлдөрҙө духовкала ла бешерергә мөмкин. Бының өсөн һәр тамыраҙыҡты фольга менән уратып алығыҙ (2-3 ҡатлам), рәшәткәгә һалығыҙ һәм йәшелсәнең ҙурлығына ҡарап 190 градуста 60-90 минут самаһы бешерегеҙ. Был ысул менән сөгөлдөр һыуға үҙенең төҫөн һәм тәмен бирмәй, һутлы, туйындырылған төҫтә була.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan  ҡушылығыҙ!

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика