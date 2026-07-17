Резеда Әминеваның ғаиләһендә ҡайғы...

Башҡортостандың халыҡ артисы Резеда Әминева “Бәйләнештә” селтәрендәге сәхифәһендә әлеге ваҡытта оло ҡайғы кисереүҙәре тураһында яҙған. Ошо көндәрҙә уның иң яҡын кешеһе - әсәһе Ғәйшә инәй баҡыйлыҡҡа күскән.
“Ээй... әсәкәйем! Мәңгелек донъяға күсте... Йәне ожмах түрендә генә булһын ҡәҙерлебеҙҙең.
Ошо йырҙы гел илай-илай тыңлай ине әсәйем... ("Әсәй, мине таңда уят әле" йырын)
Тыныс йоҡла, ҡәҙерлебеҙ...
Беҙ һинең ризалығың менән, һинән алған тормош һабаҡтарына таянып, һинең үрнәктә йәшәрбеҙ, Аллаһ бирһә”, – тип яҙған йырсы.
Резеда Әминеваның һәм уның яҡындарының оло ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ, барыһына ла именлек теләйбеҙ.
Фото: vk.com/aminevarezida.