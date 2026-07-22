Дарыу үләндәренең башҡортса исемен беләһегеҙме?

Дарыу үләндәренең башҡортса атамаларын баҫып сығарғандар. Уҡығыҙ, үҙегеҙ белгән үлән-сәскә атамаларын комментарийҙа яҙығыҙ!
Телебеҙҙәге матур һүҙ-ынйыларҙы һаҡлайыҡ!
Һабын үләне - мыльнянка
Шиңмәҫгөл - бессмертник
Урман гөлнәфисе - мальва.
Алтей үләне - алтей
Юл япрағы - подорожник
Томбойоҡ - кувшинка
Мәшкәк, бесәй тармаһы - будра плющевидная
Бесәй үләне - валериана
Юшан - вероника
Туғай яраны - герань луговая
Һыу боросо - горец перечный
Баҫыу ҡырҡбыуыны, шылан - полевая хвощь
Ҡандала үләне - донник
Һөйәл үләне - чистотел
Эт дегәнәге, һырлан - череда
Кәзә һаҡалы - первоцвет
Таҡыябаш - живокость
Артыш - можжевельник
Етен үләне - льнянка
Тәпәйсә, мүтәк - лапчатка
Ҡыҙылса - хвойник двухколосковый
Миләүшә - фиалка
Көтөүсе муҡсаһы - пастушья сумка
Кәкүкбаш - медуница
Айыу көпшәһе - дягиль
Аҡтамыр - пырей
Аҡһырғаҡ - чемерица
Арыҫлан ҡойроғо - пустырник
Боланут - иван-чай
Бөтнөк - мята
Бүҫер үләне- грыжник гладкий
Быуын сәскә - цикорий
Еҙтөймә - пижма
Ирен сәскә - чистец лесной
Ирәүән - горец змееиный
Кейәү үләне, ҡан үләне - чабрец
Кипкәр - сушеница
Ҡаҙ үләне - горец птичий
Талдут - вербейник
Һаҙанаҡ - багульник
Туҡранбаш - клевер луговая
Сусҡа дегәнәге - дурнушник
Зәржә - сныть
Меңъяпраҡ - тысячалистник
Әрем - полынь
Бәпембә - одуванчик
Кәрешкә - чина ( тамыры сәтләүеккә оҡшаған, тәмле)
Монар көпшәһе - болеголов
. Балтырған - борщевик
Ҡуян тубығы - пастернак
Татлы тамыр - солодка
Тырнаҡ гөл - календула
Еркәүек - таволга
Ҡарабаш - кровохлебка
Бөргәк - подмаренник
һыйырғойроҡ - коровяк
Йылантамыр - шалфей
Мәтрүшкә - душица
Һары мәтрүшкә - зверобой
Үгәй әсә үләне - мать и мачеха
Ат ҡуҙғалағы - коньская щавель
Һөтлөгән - молочай
Кесерткән - крапива
Бәлсем - паслен
Терпекәй үлән - мордовник
Ҡуҙғалаҡ - щавель
Ҡаҡы - свербига
Алабута - лебеда
Мосай - щирица
Оҫҡон - лук линейный
Һарына - саранка
Бүтәгә - мятлик
Дегәнәк - синеголовник
Ҡаразирә - дурман обыкновенный
Ҡымыҙлыҡ - кислица
Ҡыҫыр сәскә - гравилат
Нигеҙүт - гулявник
Себен үләне - спаржа
Селек - челига
Тайтояҡ - копытень
Талҡан емеше - толокнянка
Тиле кишер - дымянка лекарственная
Тумыртҡа мышары - синюха голубая
Кәкүк емеше - первоцвет крупночашечный
Ҡамғаҡ - перекати поле
. Абаға - папортник
(Аҫылбикә Мәжитова төҙөгән).
Сығанаҡ: Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы.
Гөлдәр Яҡшығолова фотоһы.