Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Башҡорт донъяһы
22 Июля , 12:50

Дарыу үләндәренең башҡортса исемен беләһегеҙме?

Уҡығыҙ, үҙегеҙ белгән үлән-сәскә атамаларын комментарийҙа яҙығыҙ! Бәлки, был үләндәрҙе һеҙҙең яҡтарҙа икенсе төрлө атайҙарҙыр. 

Дарыу үләндәренең башҡортса исемен беләһегеҙме?Дарыу үләндәренең башҡортса исемен беләһегеҙме?
Дарыу үләндәренең башҡортса исемен беләһегеҙме?

Дарыу үләндәренең башҡортса атамаларын баҫып сығарғандар. Уҡығыҙ, үҙегеҙ белгән үлән-сәскә атамаларын комментарийҙа яҙығыҙ!
Телебеҙҙәге матур һүҙ-ынйыларҙы һаҡлайыҡ! 

  Һабын үләне - мыльнянка
  Шиңмәҫгөл - бессмертник
  Урман гөлнәфисе - мальва.
  Алтей үләне - алтей
  Юл япрағы - подорожник
  Томбойоҡ - кувшинка
  Мәшкәк, бесәй тармаһы - будра плющевидная
  Бесәй үләне - валериана
  Юшан - вероника
  Туғай яраны - герань луговая
  Һыу боросо - горец перечный
  Баҫыу ҡырҡбыуыны, шылан - полевая хвощь
  Ҡандала үләне - донник
  Һөйәл үләне - чистотел
  Эт дегәнәге, һырлан - череда
  Кәзә һаҡалы - первоцвет
  Таҡыябаш - живокость
  Артыш - можжевельник
  Етен үләне - льнянка
  Тәпәйсә, мүтәк - лапчатка
  Ҡыҙылса - хвойник двухколосковый
  Миләүшә - фиалка
  Көтөүсе муҡсаһы - пастушья сумка
  Кәкүкбаш - медуница
  Айыу көпшәһе - дягиль
  Аҡтамыр - пырей
  Аҡһырғаҡ - чемерица
  Арыҫлан ҡойроғо - пустырник
  Боланут - иван-чай
  Бөтнөк - мята
  Бүҫер үләне- грыжник гладкий
  Быуын сәскә - цикорий
  Еҙтөймә - пижма
  Ирен сәскә - чистец лесной
  Ирәүән - горец змееиный
  Кейәү үләне, ҡан үләне - чабрец
  Кипкәр - сушеница
  Ҡаҙ үләне - горец птичий
  Талдут - вербейник
  Һаҙанаҡ - багульник
  Туҡранбаш - клевер луговая
  Сусҡа дегәнәге - дурнушник
  Зәржә - сныть
  Меңъяпраҡ - тысячалистник
  Әрем - полынь
  Бәпембә - одуванчик
  Кәрешкә - чина ( тамыры сәтләүеккә оҡшаған, тәмле)
  Монар көпшәһе - болеголов
. Балтырған - борщевик
  Ҡуян тубығы - пастернак
  Татлы тамыр - солодка
  Тырнаҡ гөл - календула
  Еркәүек - таволга
  Ҡарабаш - кровохлебка
  Бөргәк - подмаренник
  һыйырғойроҡ - коровяк
  Йылантамыр - шалфей
  Мәтрүшкә - душица
  Һары мәтрүшкә - зверобой
  Үгәй әсә үләне - мать и мачеха
  Ат ҡуҙғалағы - коньская щавель
  Һөтлөгән - молочай
  Кесерткән - крапива
  Бәлсем - паслен
  Терпекәй үлән - мордовник
  Ҡуҙғалаҡ - щавель
  Ҡаҡы - свербига
  Алабута - лебеда
  Мосай - щирица
  Оҫҡон - лук линейный
  Һарына - саранка
  Бүтәгә - мятлик
  Дегәнәк - синеголовник
  Ҡаразирә - дурман обыкновенный
  Ҡымыҙлыҡ - кислица
  Ҡыҫыр сәскә - гравилат
  Нигеҙүт - гулявник
  Себен үләне - спаржа
  Селек - челига
  Тайтояҡ - копытень
  Талҡан емеше - толокнянка
  Тиле кишер - дымянка лекарственная
  Тумыртҡа мышары - синюха голубая
  Кәкүк емеше - первоцвет крупночашечный
  Ҡамғаҡ - перекати поле
. Абаға - папортник

(Аҫылбикә Мәжитова төҙөгән).
Сығанаҡ: Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы. 

Гөлдәр Яҡшығолова фотоһы. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика