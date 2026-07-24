Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Башҡорт донъяһы
24 Июля , 16:20

Иң шәп башҡорт блогеры кем?

Еңеүселәребеҙ билдәле!

Иң шәп башҡорт блогеры кем?Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Иң шәп башҡорт блогеры кем?

Билдәле булыуынса, төркөмөбөҙҙә башҡорт блогерҙары араһында конкурс иғлан иткәйнек.

Бөгөн, 24 июлдә, 21.00 сәғәттә, иң күп тауыш йыйған еңеүсе асыҡланды: ул - Сәриә Миңлебаева!

Икенсе урынды бер аҙ ғына тауыш айырмаһы менән Сәлимә һәм Фәнил Ҡарасуриндар яуланы. Өсөнсө урында - Лиана һәм Азамат Вәлиевтәр.

Барығыҙҙы ла ҡотлайбыҙ һәм уңыштар теләйбеҙ! Еңеүселәребеҙ хаҡында “Башҡортостан” гәзитендә мәҡәлә донъя күрәсәк, уларға милли баҫманың дипломы тапшырыласаҡ. Шуға өҫтәп, беренсе урынды яулаған Сәриә Миңлебаеваға агротуризм йүнәлешендә “Башҡорт кәзәһе” блогын алып барған фермер Эдуард Ниғмәтуллиндың ҡунаҡ йортонда ғаилә менән ял итеү мөмкинлеге бирелә.

Йәйҙең ҡыҙыу көндәрендә, ҡырҡ эшен ҡырҡ яҡҡа ташлап, 12 блогер өсөн ихлас тауыш биргән барлыҡ дуҫтарыбыҙға, һынау тотҡан һәммә конкурсанттарыбыҙға ҙур рәхмәт! Бергә булдыҡ, бергә ҡалайыҡ!

Конкурс һөҙөмтәһе менән ошо һылтанма буйынса инеп танышырға мөмкин: https://vk.com/app7198399_-104965500#poll6a53be6f2a28b7123db57f62 

Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Иң шәп башҡорт блогеры кем?
Автор:Аклима Имамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика