Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Башҡорт донъяһы
17 Сентября , 05:00

Килен төшкән Ҡотанға

Ҡотандар яңы төшкән килендәренә һыу юлы күрһәтеп, үҙҙәренең араһына ҡәҙерләп ҡабул иткән.

Килен төшкән ҠотанғаКилен төшкән Ҡотанға
Килен төшкән Ҡотанға

Ошо көндәрҙә Бөрйән районының Ҡотан ауылында ике йәш йөрәк ҡауышҡан һәм ауылға килен төшкән. Килен төшөү тотош ауыл өсөн ҙур яңылыҡ һәм байрам. Ҡотандар ҙа яңы төшкән килендәренә һыу юлы күрһәтеп, үҙҙәренең араһына ҡәҙерләп ҡабул иткән.


"Ауылға килен төштө. Йоланы дауам итеп, "Мәсетле" фольклор ансамбле йәш киленгә һыу юлы күрһәтте.
Ихлас теләктәр менән таҡмаҡтар, йырҙар башҡарып, Мусағәле шишмәһенең шифалы һыуын киленгә, ҡунаҡтарға ауыҙ иттерҙек.
Ауылыбыҙҙа йәштәр парланып, ныҡлы ғаилә ҡоралар, был ҙур ҡыуаныс.
Туйҙар гөрләп торһон, илдә тыныслыҡ булып, бәхетле, бәрәкәтле тормош насип булһын балаларға", - тип хәбәр итә Ҡотан мәҙәниәт йорто төркөмө.

Беҙ ҙә йәштәрҙе шатлыҡлы көндәре менән ҡотлайбыҙ һәм мөхәббәтле ғүмер теләйбеҙ!

Фото: "Ҡотан мәҙәниәт йорто" төркөмөнән

Килен төшкән Ҡотанға
Килен төшкән Ҡотанға
Килен төшкән Ҡотанға
Килен төшкән Ҡотанға
Килен төшкән Ҡотанға
Килен төшкән Ҡотанға
Килен төшкән Ҡотанға
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика