Һәр һүҙҙең моңо – йәшәүҙең мәғәнәһе

Әбйәлил районының почётлы гражданы, Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Салауат Юлаев ордены кавалеры Марсель Әҡсән улы Ҡотлоғәлләмов 1941 йылдың 15 сентябрендә Әбйәлил районының Ҡалмаҡ ауылында тыуған. Ҡаҙмаш мәктәбендә уҡый. 1955 йылда тыуған районының “Осҡон” гәзитендә яҙмалары баҫыла башлай. Журналист булыу теләге уны Башҡорт дәүләт университетының филология факультетына алып килә.
Юғары уҡыу йортон тамамлау менән, 1965 йылда Әбйәлил районының “Осҡон” гәзитендә бүлек мөдире булараҡ хеҙмәт юлын башлай. Уны 1966 йылда уҡ мөхәррир урынбаҫары итеп тәғәйенләйҙәр, ә 1967 йылдан – гәзиттең мөхәррире. 1969 – 1974 йылдарҙа ул, “Совет Башҡортостаны” гәзитенең үҙ хәбәрсеһе булараҡ, Белорет ҡалаһында эшләй, 1973 йылдан башлап гәзиттең мәғлүмәт бүлеге мөдире була. 1976 йылда КПСС Үҙәк Комитеты ҡарамағындағы Юғары партия мәктәбенең журналистика бүлеген тамамлай.
Өс йыл – 1976 – 1979 йылдарҙа КПСС-тың Башҡортостан өлкә комитетының матбуғат, телевидение һәм радио секторы мөдире булып эшләй, шунан 1979 йылда “Совет Башҡортостаны” гәзитенә яңынан мөхәррир урынбаҫары булып килә һәм 1986 йылға тиклем беҙҙең баҫмабыҙҙа ижад итә. 1986 йылдан БАССР-ҙың Телевидение һәм радиотапшырыуҙар буйынса дәүләт комитеты хеҙмәткәре. 1990 йылда республикала яңы – “Известия Башкортостана” гәзите сыға башлай, Марсель Әҡсән улы уның тәүге баш мөхәррире була. 1999 – 2003 йылдарҙа Башҡортостан Республикаһының матбуғат һәм киң мәғлүмәт министры урынбаҫары булып эшләй.
Ҡатыны Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһы Сания Ғөзәйер ҡыҙы менән ике ҡыҙ тәрбиәләп үҫтергәндәр.
Марсель Әҡсән улы “Продолжение легенды” (1999), “Золотая россыпь” (2002), “То был лишь только ветер” (1999), “Неуслышанный набат” (2003), “Формула прочности” (2004), “Сумерки века” (2006), “Осень без Мустая” (2006), “Ел-дауыллы быуат” (2008), “Дәүерҙәр осрашҡанда” (2011), “Остаюсь с вами” (2011), “Дәүерҙәр аҙашҡан ваҡыт” (2016) кеүек утыҙҙан ашыу китап, йөҙҙәрсә публицистик әҫәр авторы, хаҡлы ялға сыҡҡас та ижади эшмәкәрлегенән туҡтамай.
Тәжрибәле хеҙмәттәш, яҡташ, аҡһаҡал менән әңгәмәләшеү – үҙе бер мәртәбә. Юбилейы алдынан беҙ уның өйөнә ҡунаҡҡа барҙыҡ. Йәнле әңгәмә сәй табынында дауам итте.
– 1969 – 1973 йылдарҙа, “Совет Башҡортостаны” гәзитенең үҙ хәбәрсеһе булараҡ, Белорет ҡалаһында йәшәп, Белорет ҡалаһы һәм районы, Әбйәлил, Учалы, Бөрйән зоналарынан материалдар ебәрә инем. Шул осоромдо һағынам. Бөрйәнгә барып төшһәм – йәштәр, Исмәғил совхоз ойоштороп йөрөй. Ҡайҙа, ниндәй матур күренештәр, үҙгәрештәр бар – күрһәтергә мине алып сығып китәләр. Белорет яғы иһә үҙе бер хазина. Гәзиттән миңә хәтлем Нәсибулла Ғүмәров, Ноғман ағай Мусин ул яҡта эшләгән. Ә инде Бөрйәндә шиғри күңелле халыҡ йәшәй. Рустары ла башҡортса һөйләшә. Публицистикаға 80-се йылдарҙа ғына килдем. “Совет Башҡортостаны”нда тәүҙә бүлек мөдире булып эшләнем. Күп тә үтмәне, Мәскәүгә уҡырға ебәрҙеләр. Йөрөп ҡайтҡас, күңелгә ятмаһа ла, Өлкә комитетында эшләргә мәжбүр булдым. Ә “Башҡортостан”да баш мөхәррир урынбаҫары йөгөн тарттым. Абдулла Исмәғилев шул тиклем талапсан кеше ине. Сәсрәтеп тиргәп ташлаһа ла, кенә тотманы. Ике йыл эшләнем “Башҡортостан” гәзитендә. Абдулла ағайҙы икенсе эшкә күсерҙеләр – Кинофикация буйынса дәүләт комитетының етәксеһе итеп. Уның урынына Мансур Әйүпов килде. Мин иһә телевидениела эшләй башланым, бөтөнләй икенсе мөхиттә. Тәүгеләрҙән булып Тәлғәт Тажетдинды тура эфирға саҡырҙым. Мостай ағай килде. Замандаштар тураһындағы тапшырыуҙар циклы Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге республика премияһы менән баһаланды.
– “Башҡортостан” гәзитендә һеҙ урынбаҫар булғанда редакцияла кемдәр хеҙмәт итте? Хәтерегеҙгә ныҡ уйылып ҡалғандар кемдәр?
– Сабир Шәрипов 1974 йылдан эшләй ине бында. Шәп прозаик. Нимәгә тотонһа ла, дәртләнеп ижад итер ине. Хатта тәнәфес ваҡытында бильярд һуҡҡанда ла шул дәрте ташып торор ине. Үҙен үҙе маҡтап йөрөр ине. Теле – үҙе бер хазина. Рәсүл Сәғитовтың стилен Сабирҙыҡына оҡшатам. Тел байлығы яғынан. Сабирҙың күңеле киң ине, йылыһы һәр кемгә етте. Редакцияла мәрәкәләшеп һөйләшәләр. Ул мәлдә Сабирҙы ҙур яҙыусы итеп ҡабул итмәйҙәр ине әле. Зиннәт Ишмаев тигән ағай – пропаганда, Мөхәмәтйәнов – партия тормошо, Ғәтиәт Үзбәков совет тормошо бүлеген етәкләне. Ишмаев ағайҙан хатта Абдулла ағай ҙа шөрләй ине, буғай. Дилбегә уларҙың ҡулында ине бит инде. Күбеһе хәҙер мәрхүм инде. Ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙға рус исемдәре ҡушып бөткәйнем. Мәрйәм Бураҡаеваны Мария Семеновна тип йөрөтә инем (көлә – авт.).
– Һеҙҙе стилде бик тәрән тойған, һәр кемдең ҡулын айыра белгән мөхәррир тип билдәләй хеҙмәттәштәрегеҙ.
– Һәр журналист, мотлаҡ гәзиттә йә журналда эшләп, һөнәри оҫталығын сараларға тейеш. Бигерәк тә гәзит күпте бирә. “Яҙыусылар күп тә ул, журналистар ғына әҙерәк”, – тип әйтеүемде күптәр, бәлки, хәтерләйҙер. Яҙыусылар ҙа – ғәскәр. Шиғриәткә ҡатын-ҡыҙҙың күпләп килеүе һәйбәт күренештер. Хис донъяһы бит инде ул шиғриәт. Хатта журналистикала ла ҡыҙҙарға: “Һеҙҙә йән юҡ. Ниңә күңел һалмайһығыҙ?” – тип бәйләнә торғайным. Һәр ваҡыт, һәр материалға күңел һалынырға тейеш. Сара хаҡында яҙғанда ла ундағы кешеләрҙең кәйефе, йәне тойолоуы шарт. Хисһеҙ, фекерһеҙ яҙмағыҙ, тип әйтке килә ҡәләмдәштәргә. Мостай ағай менән яҡынайыуыбыҙға бер йортта йәшәүебеҙ ҙә булышлыҡ иткәндер, яҡшы аралаша инек. Уның рухы миңә ныҡ йоғонто яһаны. Уның һүҙгә талапсанлығын әйтмәйем, ул һәр ваҡыт үҙе булып ҡалды. Ҡаты булманы ул. Тайшанманы. “Россиянмын” тигән шиғырына күҫәк күтәргәйнеләр бер мәл. Ҡайғырған саҡтарымда ла Мостай ағайҙың шиғырҙары таяныс булды:
Янып һүндең. Шунан белдем:
Көлдәр яуҙы сәсемә.
Сәстәремә көлдәр яуҙы,
Тоҙ өҫтәлде йәшемә.
Йәштәремә тоҙ өҫтәлде.
Күңелдәрем тулы моң.
Моңдарымды, зарҙарымды
Кемдәргә һөйләрмен һуң?
Кемгә һөйләрмен?
Серҙәрем
Һаман бата эскәрәк.
Хатта яңғыҙлығыңды ла
Һөйләргә кеше кәрәк.
Зарыҡҡан саҡтарымда Мостай ағайҙың шиғырҙары күңелде йыуата – илап алам. Ҡыҙым да: “Атый, илағың килгәндә тыйылма, ила. Ир кеше иламай тип әйтеүҙәре дөрөҫ түгел”, – ти. Әгәр тыйып тотаһың икән, йөрәккә бәрәсәк. Шуға ла хәсрәтеңде илап сығарыу яҡшыраҡ. Кешенең яҙмышы ниндәй генә яҡшы, шыма бармаһын, ауыр мәлдәре йышыраҡ була ул. Шул ваҡыттарҙа, әрнеп ултырғанда, йырлай белһәң, йырлап ебәрәһеңдер инде. Ә мин мөңрәйем. Яратҡан йырҙарымды эстән генә ҡабатлап сығам.
– Ә яратҡан йырҙарығыҙ ниндәй?
– Бөрйән егете Райман Ишбаевтың Гүзәл Ғәлиеваның һүҙҙәренә яҙылған йыры. Шуны тыңлап алам. Шул тиклем шәп йыр ҙа инде! Тауышы асылып бөттө тигәндә генә китеп барҙы Райман. Бына ул талант ине. Сәхнәгә сығып аҡырып, һикрәндәгән тауышһыҙ йырсылар күп инде ул. Ә Сөләймән ағай Абдуллин! Шәп йырсыларҙың береһе ине. Һәр бер күренгән артисты йондоҙ тип күтәрергә ярамай. Ошоға журналистар ҙа иғтибарлы булһын ине. Талант ҡәҙерен осһоҙландырыу бит инде ул.
– Ниндәй телдә иркенерәк яҙыуы?
– Ҡайһы берәүҙәрҙең башҡорт телендә яҙыуы ҡыйын, ярлы тел, тиеүҙәре менән килешмәйем. Ике телдә лә яҙҙым. Башҡорт теле – әсә теле бит ул, башҡортса яҙыуы – йән рәхәте. Ҡайһы яҡҡа әүештерһәң дә ярай. Рус теле бик бай. Шулай ҙа уның эргәһендә башҡорт теле лә һүҙ байлығы яғынан бер ҙә ҡайтыш түгел. Бай һәм моңло. Ҡәҙерен генә белмәйбеҙ. Күп уҡыйым – телдең тәмен белмәүҙәре күңелде ҡыра. Һәр һүҙҙең тәме, йәме, йәне бар. Беҙ, яҙышҡан кешеләр, үҙебеҙгә бирелгән хазинаның ҡәҙерен белмәйбеҙ.
– Телевидениела оҙаҡ эшләнегеҙме?
– Тәүҙә бик ҡаушаным. Һуңынан өйрәнелде. “Башҡорт АССР-ының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре” тигән маҡтаулы исем бирҙеләр, Хоҙайбирҙин бүләгенә лайыҡ булдым. Шулай эшләп алып киттем. Бер йыл үттеме-юҡмы, Мансур Әйүпов шылтырата. Әллә кире ҡайтаһыңмы редакцияға, ти. Баш тарттым. Телевидениела ла ижтимағи-сәйәси тапшырыуҙар алып барам, урынбаҫар ролен дә үтәйем йыш ҡына. Бер ваҡыт “Известия Башкортостана” тигән яңы гәзит булдырырға ҡарар иттеләр. Конкурсҡа мине берәү ҙә тәҡдим итмәне, үҙем барҙым. Комиссия алдында тәүҙә Ризуан Хажиев оҙон итеп сығыш яһаны. Арттараҡ Зифа Байтурина ултыра ине. Миңә өндәшә: “Марсель, күп һөйләмә!” Берәү ҙә тыңламай, йәнәһе. Бөтә кандидаттар сығыш яһап бөткәс, әйттем: “Миңә ышаныс күрһәтеүегеҙгә өмөтләнәм”, – тинем. Ҡул саптылар. Күпселек минең кандидатураға тауыш биргән. Шулай итеп, гәзиткә кире ҡайттым. Туғыҙ йыл рус телендә сыҡҡан “Известия Башкортостана” гәзитенең баш мөхәррире булып эшләнем.
...Ике ҡыҙ үҫтерҙек. Бәләкәйебеҙ Гөлнар Липецк өлкәһендә йәшәй. Иҡтисад фәндәре кандидаты. Мәскәү дәүләт университетында иҫәпләү техникаһы һәм кибернетика факультетын тамамланы. Оло ҡыҙым Дилбәр – табип, медицина фәндәре кандидаты. Кейәүем бик шәп. Техник фәндәр докторы. Һәйбәт кешеләр менән ҡоҙалаштыҡ. Мине уҙған көҙ фалиж һуҡты. Тора алмай ятҡанда Азат кейәүем ҡараны. Ир кешемен, профессормын тип тормай, мине балаһы кеүек бағып, һәр ваҡыт эргәмдә булды. Әсәһе Тамара Зәйләғи ҡыҙы, атаһы Исмәғил Әхмәҙулла улы малайҙарына шул тиклем шәп тәрбиә биргән.
– Редакцияла эшләгән ваҡыттарҙағы ниндәй ҡыҙыҡ хәлдәрҙе хәтерләйһегеҙ?
– Мин күңелһеҙ кеше. Игеҙәк ике ейәнем бар: береһе – Тимур, икенсеһе – Марат. Малайҙар шаярырға ла, һуғышырға ла тейеш, ваҡыты еткәс, тыйылырҙар. Әле баҫып үҫтермәгеҙ, тим. Миңә килһәләр ҙә, өйҙөң аҫтын-өҫкә әйләндерәләр. Шулар мине йылмайта, улар булмаһа, тормоштоң мәғәнәһе лә булмаҫ ине.
– Тыуған яҡтарға ҡайтыштырғылайһығыҙмы?
– Бик һирәк. “Күңел күҙе менән” тигән китабым сыҡты. Элек китаптарым З. Биишева исемендәге “Китап” нәшриәтендә баҫыла килде. Ҡыҙҙарым һәм кейәүемдең яҡшылығын күреп, мохтажлыҡһыҙ көн итәм. Тик яңғыҙлыҡ йәнде һура. Ир-атҡа бигерәк тә. Бер үҙеңә йәшәүе күңелһеҙ. Иң ауыры – оҙайлы ял, байрам көндәре. Яҡташтарым “Әбйәлилдең атҡаҙанған хеҙмәткәре” тигән маҡтаулы исем биргән. Рәхмәт уларға. Юбилейҙар үткәреү яғында түгелмен. Күп һүҙ һөйләүҙе ҡабул итмәйем. Шуға ҡырҡа ҡаршымын. Һүҙ күп булған ерҙә эш ырамай, тигән фекерҙәмен. Олатайым талапсан, ҡырыҫ кеше ине. Мин дә уға оҡшағанмын
Гөлназ ҠОТОЕВА әңгәмәләште.