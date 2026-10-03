Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Башҡорт донъяһы
3 Октября , 06:15

Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!

Ауыл ағинәйе Хәсибә Ибәтуллина үҙ тәжрибәһе менән уртаҡлашҡан: йөндө тигеҙ итеп һалыу, баҫыу, биҙәктәр төшөрөү алымдарын күрһәткән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!

Бөрйән районының Әбделмәмбәт ауылында боронғо кәсепте йәш быуынға өйрәтәләр. Мәҙәниәт йорто хеҙмәткәрҙәре ойошторған оҫталыҡ дәресендә 10-сы класс ҡыҙҙары кейеҙ баҫыу серҙәренә төшөнгән.

Ауыл ағинәйе Хәсибә Ибәтуллина үҙ тәжрибәһе менән уртаҡлашҡан: йөндө тигеҙ итеп һалыу, баҫыу, биҙәктәр төшөрөү алымдарын күрһәткән. Ҡыҙҙар үҙ ҡулдары менән кейеҙ баҫып ҡараған, уның көнкүрештә нисек ҡулланылыуын өйрәнгән. Бындай осрашыуҙар аша ата-бабаларыбыҙҙың мираҫы быуындан-быуынға күсә.

Ә һеҙҙең яҡта кейеҙҙе нисек баҫалар? Фекерҙәрегеҙҙе комментарийҙарға яҙһағыҙ ине.

Сығанаҡ: "Юлдаш" радиоһы

Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Һеҙҙә кейеҙ баҫалармы? Әбделмәмбәттә кейеҙ баҫалар!
Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика