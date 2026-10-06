Тел сәйәсәте өлкәһендәге ҡануниәттең үтәлеше тикшерелде

Бөгөн Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙа “Башҡортостан Республикаһында тел сәйәсәте өлкәһендәге ҡануниәттең үтәлеше тураһында” тигән темаға түңәрәк өҫтәл үтте. Сараны БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай Рәйесе урынбаҫары Тамара Танһыҡҡужина алып барҙы. Төп доклад менән Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайҙың Фән, мәғариф, мәҙәниәт, йәштәр сәйәсәте һәм спорт буйынса комитеты рәйесе Айбулат Хажин сығыш яһаны. Ул кварталға бер тапҡыр комитет ултырыштарында муниципаль райондар һәм ҡала округтары хакимиәттәре башлыҡтарының сығыштарын тыңлап, шулай уҡ күсмә ултырыштар ойоштороп, тел сәйәсәте өлкәһендәге ҡануниәттең урындарҙа нисек үтәлеүенә ныҡлы иғтибар биреүҙәре тураһында бәйән итте. 2024 йылдың мартынан бөгөнгәсә барлығы 42 муниципалитеттың мәғлүмәте тыңланған. Айбулат Вәкил улы белдереүенсә, бар ерҙә лә “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында” Законды тормошҡа ашырыу яҡшы ойошторолған тип әйтеп булмай. Мәҫәлән, һуңғы ултырыштарҙың береһендә Йәрмәкәй районында ярайһы уҡ етешһеҙлектәр асыҡланған һәм уларҙы бөтөрөү буйынса талаптар ҡуйылған.
Сарала мәғариф системаһында дәүләт телдәре сәйәсәтен тормошҡа ашырыу, Мәҙәниәт һәм Йәштәр сәйәсәте министрлыҡтарының ошо йүнәлештә алып барған эшмәкәрлеге тураһында сығыштар тәҡдим ителде. Түңәрәк өҫтәл барышында шулай уҡ “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында” Законды тормошҡа ашырыу буйынса республика Хөкүмәте ҡарамағындағы комиссия эше тураһында ла һүҙ барҙы. Был хаҡта комиссия секретары Вәсилә Абдрахманова һөйләне. Комиссия рәйесе – “Башҡортостан Республикаһы” нәшриәт йорто” акционерҙар йәмғиәтенең генераль директоры Зөлфиә Рәхмәтуллина үҙ фекерҙәрен еткерҙе.
– Бөгөн киң мәғлүмәт саралары башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү өсөн бик ҙур эш алып бара. Улар блогерҙарға ҡарағанда күберәк эшләй (сараға башҡорт блогерҙары ла саҡырылған ине – автор). Шуға күрә киләсәктә ошондай сараларҙы үткәргәндә беҙҙең тармаҡҡа ла иғтибар бүлеүегеҙҙе һорайым, – тип мөрәжәғәт итте Зөлфиә Мөхтәр ҡыҙы.
Ысынлап та, киң мәғлүмәт сараларының тел сәйәсәтен тормошҡа ашырыу, туған телдәрҙе һаҡлау, үҫтереү йәһәтенән алып барған эшмәкәрлеге ғәйәт киң һәм ҙур. Мәҫәлән, яһалма зиһенде башҡорт теленә өйрәтеү, башҡорт телен һанлаштырыу буйынса эшмәкәрлеккә лә медиа өлкә тәүгеләр рәтендә әүҙем ҡушылды. “Иң күп материалдарҙы беҙҙең “Башҡортостан Республикаһы” нәшриәт йорто тапшырҙы. Бер нисә ай эсендә 13 баҫманың 10 йыллыҡ архивын ПДФ-вариантта бирҙек, был эш дауам итә”, – тине сығыш яһаусы.
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Юлдаш Йосопов менән “Аҡбуҙат” республика балалар журналының баш мөхәррире Лариса Абдуллина “Тере һүҙ” проекты һәм уның мәктәпкәсә белем биреү учреждениеларында тел һәм тарихи хикәйәләрҙе үҙләштереүҙәге роле тураһында сығыш яһаны.
Фекер алышыу тамамланғас, сарала ҡатнашыусылар башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса онлайн-олимпиадала ҡатнашты.
Фото: видеокәңәшмәнән скриншот.