Баш ҡала өлгө күрһәтә

Тантаналы сарала Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Президиумы рәйесе, РФ Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Айытҡолова, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе, БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутаты Юлдаш Йосопов, Башҡортостан Башлығының Ижтимағи‑сәйәси үҫеш буйынса идаралығы начальнигы урынбаҫары – милли сәйәсәтте тормошҡа ашырыу буйынса бүлек мөдире Илдус Ҡаһарманов, Башҡортостан Мәғариф министрлығының милли мәғариф бүлеге начальнигы Розалия Сафиуллина, Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы урынбаҫары Гөлләриә Ялсыҡаева, Өфө күп профилле профессиональ колледжы директоры, Өфө ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Сынтимер Баязитов, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ҡарамағындағы Аҡһаҡалдар советы ағзаһы, Башҡортостандың халыҡ артисы, БР Дәүләт ҡурайсылар ансамбленең художество етәксеһе Азат Айытҡолов, Бөтә Донъя башҡорттары ҡоролтайы ҡарамағындағы Республика ата-әсәләр комиссияһы рәйесе Камила Хәйретдинова, йәмәғәт ойошмаһының Башҡарма комитеты ағзалары һәм башҡа абруйлы ҡунаҡтар ҡатнашты.
“Ҡурай” кабинетын асыу тантанаһы Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров башланғысы менән ойошторолған һәм йыл һайын 10 октябрҙә билдәләнгән Ҡурай көнөнә арналды. Әйткәндәй, мәктәптә күптән эшләп килгән Ҡурай класына Ф. Камаева исемендәге 2-се балалар-үҫмерҙәр сәнғәт мәктәбе уҡытыусыһы Замир Мәғәшев (аккомпаниатор-баянсы ярҙамында) уңышлы етәкселек итә. Уҡыусылар даими рәүештә ҡала сараларында сығыш яһай һәм лицей намыҫын яҡлай. Хәҙер иһә уҡыусыларҙың үҙ кабинеты булдырылған.
Заманса материалдар менән йыһазландырылған кабинет башҡорт музыка мәҙәниәтен өйрәнеү киңлеге булып тора. Бында уйын ҡоралының тарихы һәм бөгөнгөһө; билдәле ҡурайсылар, ҡурайға бәйле тарихи ваҡиғалар тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр бар. Шулай уҡ ҡурайҙа башҡарылған башҡорт халыҡ көйҙәренең атамаһы, тематик йүнәлеше билдәләнгән махсус стенд урынлаштырылған. Ундағы QR-кодтар буйынса йыр-көйҙәрҙе тыңлап була. Тимәк, уҡыусылар төрлө музыкаль әҫәрҙәр менән үҙ аллы таныша һәм уларҙың яңғырашын ишетә аласаҡ. Шулай уҡ кабинетта уйын ҡоралының нисек барлыҡҡа килеүе, хәҙерге музыка донъяһында ниндәй урын биләүе тураһында ла белергә мөмкин. Һис шикһеҙ, Ҡурай кабинеты уҡыусыларға башҡорт музыка мәҙәниәтенең тарихын яҡшыраҡ аңларға, уны үҫтереүгә һәм уҡыусыларҙа музыкаға һөйөү тәрбиәләүгә булышлыҡ итә.
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Президиумы рәйесе Э. Р. Айытҡолова билдәләүенсә, тәү сиратта тәрбиәүи эш мөһим:
– 136-сы лицей һәр ваҡыт был йүнәлештә эште нисек йылдам рәүештә ойошторорға мөмкин икәнлеген күрһәтә. Башҡортостан Башлығы Указы буйынса республикала Ҡурай көнөн былтыр билдәләй башланылар һәм ошо ваҡыт арауығында баш ҡалала махсус Ҡурай кабинеты асылды. Мәғариф учреждениеһы стеналарында Урал батырға арналған плакаттарҙы ла күрҙек: йәш быуын араһында мәшһүр эпосыбыҙҙың геройын популярлаштырыу мөһим. Шулай уҡ республика Башлығы Указы менән йыл һайын 8 июндә "Урал батыр" эпосы көнө билдәләнә. Дәүләт кимәлендә ҡабул ителгән бындай системалы ҡарарҙар бөтә өлкәләргә, тәү сиратта мәғариф өлкәһенә үтеп инергә тейеш. Баш ҡалабыҙ республикаға өлгө күрһәтеүе һәм тәжрибә уртаҡлашырға әҙер булыуы менән ғорурланабыҙ, сөнки ысынында был ҙур интеллектуаль эш – кабинет эшләү, деталдәрҙе уйлау, техник ҡарарҙар табыу. Быларҙың барыһы ла тәү сиратта балаларға ҡыҙыҡлы булырға тейеш. 136-сы лицейҙа балаларҙың үрҙә аталған темалар менән ҡыҙыҡһыныуын, туған телдә һөйләшеүен, бейеүен, йырлауын күрҙек. Бында, ысынлап та, туған телен, тыуған республикаһын, илен белгән, яратҡан кешене формалаштырыусы мөхит булдырылған, – тип һыҙыҡ өҫтөнә алды Эльвира Ринат ҡыҙы.
Шулай уҡ сара сиктәрендә лицейҙың башҡа мәҙәни‑мәғариф объекттары буйлап экскурсия үткәрелде. М. Исҡужин исемендәге 136-сы башҡорт лицейының ижади студияларының үҫеш тарихы тураһында белем биреү учреждениеһы директоры Шәмсулла Хәбибрахманов һөйләп үтте.
– Мәктәпкә 1994 йылдың 23 сентябрендә нигеҙ һалынған. Беренсе көндән башлап лицейҙа һынлы сәнғәт һәм музыка кластары эшләй, унда ҡурай, баян һәм скрипка буйынса дәрестәр алып барыла. 2023 йылдың декабрендә лицейҙа этномәҙәни күргәҙмә залы асылды. Проекттың авторы һәм башҡарыусыһы – Рәсәй Рәссамдар союзы ағзаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған рәссамы Салауат Ғиләжетдинов. Зал милли мәҙәниәтте һаҡлау һәм популярлаштырыу йәһәтенән мөһим. 2024 йылдың июнендә ике яңы ижади студия – “Лицей тауышы” медиастудияһы һәм Һынлы сәнғәт студияһы асылды. Проект лицейҙы тамамлаусы Муса Мәзитовтың финанс ярҙамы менән тормошҡа ашырылды. Бүленгән аҡсаға заманса ҡорамалдар: тауыш яҙҙырыу аппаратураһы, компьютер, интерактив таҡта, фотоаппарат, мольберттар, мебель һатып алынды. Һынлы сәнғәт студияһы – Ф. Камаев исемендәге 2-се балалар-үҫмерҙәр сәнғәт мәктәбе филиалы. Студия нигеҙендә мауыҡтырғыс дәрестәр, өлгөлө күрһәтмә сығыштар үткәрелә.
Күптән түгел “Урал батыр” кабинеты асылды, "Башҡорт йорто" һәм лицей музейҙары уңышлы эшләй. Мәктәптә “Урал” этно-төркөмө, “Сулпан” халыҡ бейеүҙәре ансамбле, “Аҡсарлаҡ” вокаль ансамбле, Ҡурайсылар ансамбле һәм “Шоңҡар” инструменталь-вокаль ансамбле уңышлы эшләй, улар ҡала һәм республика сараларында даими сығыш яһай, төрлө музыкаль һәм мәҙәни конкурстарҙа призлы урындар яулай, – тип һыҙыҡ өҫтөнә алды лицей етәксеһе Шәмсулла Хәбибулла улы.
Сара сиктәрендә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы, республиканың власть органдары, урындағы үҙидара, мәғариф учреждениелары, йәмәғәтселек вәкилдәре ҡатнашлығында «Йәмәғәт башланғыстары – Өфө ҡалаһы мәктәптәрендә башҡорт телен өйрәнеүҙе әүҙемләштереүгә этәргес» темаһына түңәрәк өҫтәл уҙғарылды, йәнле һөйләшеү барышында телде һаҡлау, үҫтереү, популярлаштырыу мәсьәләләре тикшерелде.
А. Заһиров фотоһы.