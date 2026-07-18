Ике йәш ғалимдар командаһы ҙур күләмдә гранттар алды

Рәсәй ғилми фонды йәштәр ғилми төркөмдәре араһында конкурс еңеүселәрен иғлан итте. Грант алыусылар иҫәбенә Өфө фән һәм технологиялар университеты вәкилдәре инде.
Гуманитар һәм социаль фәндәр институтының социаль һәм демографик тикшеренеүҙәр лабораторияһына 14,25 миллион һум күләмендә беренсе грант бүленгән. Социология фәндәре кандидаты Марсель Тураҡаев етәкселегендә ғалимдар өс йыл дауамында йәштәрҙең фәнни потенциалын үҫтереү өсөн экосистема булдырыу өҫтөндә эшләйәсәк. Лаборатория мөдире Рим Вәлиәхмәтов һүҙҙәренсә, проект илдең демографик хәүефһеҙлеген һәм технологик суверенитетын нығытыуға йүнәлтелгән.
– Беҙҙең маҡсат – интеграцияланған экосистема методологияһын эшләү. Заманса социаль һәм демографик саҡырыуҙарҙы иҫәпкә алып, йәш тикшеренеүселәрҙе фәнгә йәлеп итергә ярҙам итерлек яңы инструменттар һәм механизмдар тәҡдим итәсәкбеҙ, – тип белдерҙе Марсель Тураҡаев.
Икенсе грантты (18 миллион һум) Физика-техник институтының геофизика кафедраһы алды. Физика-математика фәндәре кандидаты Филүс Дәүләтшин етәкселегендәге тикшеренеүселәр төркөмө нефть һәм газ сығарғанда ер аҫтын экологик мониторинглауҙың инновациялы ысулдарын эшләү менән шөғөлләнәсәк. Тикшеренеүселәр скважиналарҙағы ағыуҙы булдырмау һәм сөсө һыу горизонттарын һаҡлау өсөн оптик сүс сенсорҙарын, математик моделдәрҙе һәм машиналар өйрәнеүҙе берләштергән система индерергә ниәтләй.
– Беҙҙең команда өсөн Рәсәй халыҡ фронтының Президент программаһы гранты – һайланған йүнәлештең көнүҙәк булыуын һәм йәш тикшеренеүселәргә ышанысты раҫлау ул. Проект академик Рим Вәлиуллин етәкселегендә ойошторолған геофизика кафедраһының фундаменталь ғилми мәктәбенә нигеҙләнә. Беҙҙең маҡсат – оптик сүс системаларын ҡулланыуҙың теоретик һәм методологик нигеҙҙәрен үҫтереү. Был техноген боҙолоуҙарҙы ваҡытында асыҡлау өсөн ышаныслы, фәнни нигеҙләнгән ҡарарҙар булдырырға мөмкинлек бирәсәк, һөҙөмтәлә ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыуҙың экологик хәүефһеҙлеге артасаҡ, нефть һәм газ сығарыу төбәктәрендә тирә-яҡ мөхит һаҡланасаҡ, — тип билдәләй Филүс Дәүләтшин.
Ике проект та өс йылға иҫәпләнгән һәм университеттың көслө ғилми базаһына таяна.
Фото: Өфө фән һәм технологиялар университеты.