Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Белем һәм тәрбиә
24 Июля , 02:00

Уҡыусыларҙы пилотһыҙ осоу аппараттарын өйрәнергә саҡыралар

17 – 21 августа Өфөләге “Аврора” таланттарҙы үҫтереү үҙәгендә 7 – 14 йәшлек балалар өсөн “Пилотһыҙ осоу аппараттары” йүнәлеше буйынса дәрестәр ойошторола башлай. Был йүнәлеште үҫтереү “Пилотһыҙ авиация системалары” милли проектының төп бурыстарының береһе булып тора. 

Уҡыусыларҙы пилотһыҙ осоу аппараттарын өйрәнергә саҡыраларУҡыусыларҙы пилотһыҙ осоу аппараттарын өйрәнергә саҡыралар
Уҡыусыларҙы пилотһыҙ осоу аппараттарын өйрәнергә саҡыралар

17 – 21 августа Өфөләге “Аврора” таланттарҙы үҫтереү үҙәгендә 7 – 14 йәшлек балалар өсөн “Пилотһыҙ осоу аппараттары” йүнәлеше буйынса дәрестәр ойошторола башлай. Был йүнәлеште үҫтереү “Пилотһыҙ авиация системалары” милли проектының төп бурыстарының береһе булып тора, тип хәбәр иттеләр Башҡортостан Республикаһының Сәнәғәт һәм энергетика министрлығынан.

Сарала ҡатнашыусылар заманса дрондарҙың ҡоролошо менән танышасаҡ, пилотһыҙ аппараттар менән идара итеү нигеҙҙәрен, уларҙың эш принциптарын өйрәнәсәк һәм үҙҙәрен оператор ролендә һынап ҡараясаҡ. Дәрестәр инженер фекерләүен, техник күнекмәләрҙе һәм киләсәк һөнәрҙәренә ҡыҙыҡһыныуҙы үҫтерергә ярҙам итәсәк. Ведомствола билдәләүҙәренсә, “Аврора” үҙәге – төбәк майҙансыҡтарының береһе, унда балалар фән һәм техниканың инновациялы йүнәлештәре менән таныша ала.

“Пилотһыҙ авиация системалары” милли проекты ярҙамында төрлө аппараттар булдырыла һәм ҡулланыла. Иғтибар үҙәгендә – дрондар һәм уларҙың комплектлау өлөштәрен әҙерләү, стандартлаштырыу һәм сериялы сығарыу, шулай уҡ бындай ҡоролмалар етештереү буйынса белгестәрҙе өҙлөкһөҙ әҙерләү системаһын үҫтереү.

 

Автор фотоһы.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика